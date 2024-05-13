آبرسانی به ۱۳ روستای شهرستان ابهر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نادرخانی اظهار کرد: برای اجرای این طرح‌ها اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال از محل منابع استانی، ملی، محرومیت زدایی و مشارکتی تأمین شده است.

وی افزود: با اجرای این طرح‌ها جمعیتی افزون بر ۷ هزار نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار می‌شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان بیان کرد: این طرح‌ها در روستاهای آغور، فنوش آباد، کبودچشمه، قفس آباد، نورین، ییلاق مرشون، حصار قاجار، قمچ آباد، توده بین، ارسجین، ازناب، شیورین و خلیفه حصار اجرای می‌شوند.

به گفته نادرخانی این ۱۳ طرح شامل حفر و تجهیز ۶ حلقه چاه، سه باب مخزن ذخیره آب، دو باب ایستگاه پمپاژ و بیش از ۷ کیلومتر احداث خط انتقال می‌شود.

وی یادآور شد: امسال تا کنون ۴ طرح آبرسانی دیگر در روستاهای آغور، قمچ آباد، فنوش آباد و نورین شهرستان ابهر نیز تکمیل و وارد مدار بهره برداری شده است.

گفتنی است: شهرستان ابهر با ۶۱ روستا یکی از هشت شهرستان استان زنجان است که بیش از ۱۸۰ هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است.