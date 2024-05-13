تماس تلفنی بلینکن و گالانت با محوریت عملیات در رفح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با تاکید بر موضع ادعایی واشنگتن مبنی بر مخالفت با حمله گسترده به رفح، به لزوم حفاظت از غیرنظامیان نیز اشاره کرد!

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دراین‌باره گفت: وزیر خارجه در این تماس بر تعهد راسخ آمریکا به امنیت اسرائیل و هدف مشترک شکست حماس، تاکید کرد. آنها درباره شرایط غزه و تلاش‌های جازی جهت حصول اطمینان از تحقق آزادی اسرا بحث و تبادل نظر کردند.

همزمان با تشدید و گسترده شدن تجاوز رژیم صهیونیستی به رفح، تحولات بیشتری در عملیات در این شهر راهبردی در حال وقوع است و تانک‌های اسرائیلی در حال ورود به عمق اردوگاه جبالیا هستند.

رژیم صهیونیستی هفته گذشته به مردم در شرق رفح هشدار تخلیه داد و به سمت چادرنشینان در منطقه موسوم به «منطقه بشردوستانه» در المواصی در غرب رفح یورش برد.

تجاوز به رفح در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی پس از گذشت بیش از هفت ماه از تجاوز به نوار غزه، بارها به فلسطینیان این باریکه از جمله بیماران بستری با شرایط وخیم هشدار تخلیه داده است. در پی حملات وحشیانه صهیونیست‌ها به غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳(۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، حدود ۳۵ هزار فلسطینی که عمده آنها زنان و کودکان هستند، به شهادت رسیده‌اند.