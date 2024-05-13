۸۵۰۰ تن قیر رایگان در شهرهای اردبیل توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فرضی صبح دوشنبه در نشست با خبرنگاران در اردبیل اظهار کرد: توزیع قیر رایگان برای توسعه و عمران شهرها و روستاها از چند سال از سوی وزارت کشور آغاز شده که اقدامی بسیار خوب تلقی می شود.

وی از آغاز توزیع مرحله اول قیر رایگان در بین ۳۱ شهرداری استان اردبیل خبر داد و خاطرنشان کرد: سهم قیر رایگان شهرداری‌ها در سال جاری ۸ هزار و ۵۱۰ تن است که با آغاز توزیع مرحله اول آن در بین ۳۱ شهرداری استان اردبیل شاهد تحولات گسترده در این مناطق خواهیم بود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل بیان کرد: ارزش این قیر تخصیصی حدود ۱۲۷میلیارد تومان بوده و ظرفیتی مناسب برای شهرداران در راستای خدمت‌رسانی مطلوب است.

فرضی گفت: لین قیر برای ۳۱ شهر استان به غیر از مرکز تخصیص یافته که امیدواریم با اقدامات مناسب از سوی دهیاری ها شاهد کارکرد این منابع به صورت صحیح و درست باشیم