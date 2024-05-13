به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه، با حضور محمدسبحان حسنی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام و جمعی از مدیران، مرکز رصد جمعیت و اتاق سرور ثبت‌احوال استان افتتاح شد.

محمد حسنی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام در این آیین گفت: استان ایلام، چهارمین استان کشور است که این مرکز در آن راه‌اندازی و دسترسی به اطلاعات چهار وقایع حیاتی (ولادت، ازدواج، طلاق و فوت) به صورت آنلاین در آن در دسترس است.

وی افزود: با افتتاح این دو مرکز می‌توانیم با استخراج تحلیل آماری‌، برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت داشته باشیم.

برای مرکز رصد جمعیت و اتاق سرور ثبت‌احوال استان ۱۴ میلیارد ریال هزینه شده است.

با افتتاح این دو مرکز از اختلال و قطعی سرویس‌های ثبت‌احوال جلوگیری می‌شود و آمارهای جمعیتی به روز ارائه می‌شود.