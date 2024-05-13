ملت ایران پشتیبان اصلی سپاه در عملیات «وعده صادق» بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین سلامی در آئین رسمی بهره برداری از مرکز فوق تخصصی خاتم الانبیا سمنان با اشاره به مواجه بی سابقه جمهوری اسلامی ایران با رژیم صهیونیستی در عملیات وعده صادق تصریح کرد: در حالی که ما از آرایش سیاسی و امنیتی و نظامی ابرقدرت‌ها و احتمال واکنش آنها در نبردهای رفت و برگشتی با تصاعد تدریجی مطلع بودیم.

وی افزود: اما با تکیه بر استحکام و قدرت ملت غیور ایران این عملیات نه به صورت غافلگیرانه بلکه با بر عهده گرفتن مسئولیت آن و پخش تصاویر آن با موفقیت انجام شد و مردم استکبارستیز ایران اسلامی از همان ساعت‌های اولیه اجرای عملیات شبانه با حضور در خیابان‌ها حمایت و پشتیبانی خود را از خادمان شأن در سپاه پاسداران اعلام کردند.

فرمانده سپاه به تاریخ دشمنی‌های ابرقدرت‌ها با جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: دشمنان کشور در انواع جنگ خارجی، فتنه داخلی، تحریم اقتصادی، ترور، رویارویی اطلاعاتی و امنیتی، فشارهای سیاسی بین‌المللی به دنبال ضعیف کردن اراده مردم برای مسلط شدن و نفوذ در کشور است، اما جمهوری اسلامی با توکل به خدا و پشتیبانی همیشگی مردم دقیقاً در نقاطی که دشمن بیشترین تهدید را اعمال کرده است قوی‌تر شده است.

سلامی گفت: ملت ایران در میدان‌های سخت طوری ساخته شده است که هر گونه طراحی دشمن برای شکستن عزم و اراده این کشور در عرصه‌های مختلف همواره نتیجه عکس داده و ایران اسلامی روز به روز قوی‌تر شده است.