بسته شدن فهرست پاراکمانداران پارالمپیک پاریس بدون زهرا نعمتی

به گزارش خبرنگار مهر، پاراکمانداران ایران به منظور کسب سهمیه بازی‌های ٢٠٢٤ پاریس در چند مرحله رقابت‌های گزینشی شرکت کردند اما زهرا نعمتی در هیچکدام از این رقابت‌ها تیم اعزامی ایران را همراهی نکرد.

با این حال، زهرا نعمتی به دعوت میلاد وزیری سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان به اردوهای آماده سازی این تیم برای بازی‌های پارالمپیک دعوت شد تا در صورت اثبات آمادگی خود و کسب رکورد لازم، بتواند از سهمیه به دست آمده در ماده ریکرو برای اعزام به پاریس استفاده کُند.

اردوهای آماده سازی تیم ملی پاراتیروکمان همچنان در جریان است این در حالی است که به گفته جلیل کوهپایه زاده رئیس فدراسیون جانبازان و توان یابان فهرست ورزشکاران پارالمپیکی در تیروکمان بسته شده است و نام زهرا نعمتی در این فهرست نیست.

وی در نشست خبری امروز (دوشنبه ٢٤ اردیبهشت) خود در مورد زهرا نعمتی گفت: او در مسابقات انتخابی شرکت نداشت اما این به معنای خداحافظی او نبود، از نظر شرایط جسمانی شرایط حضور نداشت، امیدواریم او را برای پارالمپیک آتی در اختیار داشته باشیم. برای پاریس لیست بسته شده اگرچه عدم حضور نعمتی قطعی نیست. کسانی که با طلا عجین می‌شوند، مردم غیر از طلا از او نمی‌خواهند، این فشار فزاینده ایست که باید از روی دوش ورزشکار برداشته شود.

کوهپایه زاده تاکید کرد: حضور زهرا نعمتی در پارالمپیک پاریس قطعی نشده است، نهایت تا یک ماه دیگر مشخص می‌شود. کمیته پارالمپیک برای رجیستر زهرا نعمتی تلاش می‌کند اما ما در فدراسیون معتقدیم با توجه با شرایط ویژه وی، نعمتی باید در بهترین فرم خود در پارالمپیک حضور داشته باشد.