دما و رطوبت هوا در استان بوشهر افزایش می یابد

طلیعه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد در ساعاتی از وقت امروز و فردا با افزایش سرعت وزش بادهای جنوبی، خلیج فارس مواج و متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از امروز تا پایان هفته در برخی نقاط استان به‌ویژه ارتفاعات شرقی و نیمه شمالی استان، در برخی ساعات با رشد ابر، احتمال وقوع بارش پراکنده باران، گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق و وزش تندباد مورد انتظار است.

وی گفت: دما و رطوبت هوا نیز تا پایان هفته در سطح استان بوشهر از مقادیر بالایی برخوردار است..

محمدی تصریح کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده کمی ابری همراه با غبار محلی و وزش باد، به تدریج افزایش ابر، در برخی نقاط، بویژه نواحی شرقی و مناطق شمالی استان با احتمال بارش پراکنده باران، رعدوبرق و باد و گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۲ تا ۳۸ گاهی تا ۴۸ کیلومتر در ساعت و در هنگام وزش تندباد بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۴۰ سانتی‌متر پیش ینی می‌شود.