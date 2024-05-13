محور هراز روزهای دوشنبه تا ۲۰ شهریور مسدود است

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان راهداری و حملونقل جادهای اعلام کرد، در پی اجرای عملیات خاکبرداری و اصلاح شیب ترانشه در محور هراز محدوده قلابن، این محور در زمان انجام عملیات مسدود میشود.
بازه زمانی این عملیات از تاریخ (۲۴ اردیبهشت) تا (۲۰ شهریور) و در روزهای دوشنبه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ خواهد بود. این در حالی است که عملیات در ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه متوقف میشود.
لازم به ذکر است؛ موقعیت دقیق اجرای عملیات نیز از کیلومتر ۶۴.۲ الی ۶۵ محور هراز (محدوده قلابن) است و تردد از محورهای جایگزین سوادکوه (فیروزکوه) و کندوان امکانپذیر خواهد بود.
نظر شما