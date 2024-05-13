  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۲۷

محور هراز روزهای دوشنبه تا ۲۰ شهریور مسدود است

محور هراز روزهای دوشنبه تا ۲۰ شهریور مسدود است

محور هراز روز های دوشنبه از امروز تا ۲۰ شهریورماه از ساعت ۸ تا ۱۷ به علت اجرای عملیات خاک‌برداری و اصلاح شیب ترانشه در محور هراز محدوده قلابن، هنگام انجام عملیات مسدود خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد، در پی اجرای عملیات خاک‌برداری و اصلاح شیب ترانشه در محور هراز محدوده قلابن، این محور در زمان انجام عملیات مسدود می‌شود.

بازه زمانی این عملیات از تاریخ (۲۴ اردیبهشت) تا (۲۰ شهریور) و در روزهای دوشنبه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ خواهد بود. این در حالی است که عملیات در ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه متوقف می‌شود.

لازم به ذکر است؛ موقعیت دقیق اجرای عملیات نیز از کیلومتر ۶۴.۲ الی ۶۵ محور هراز (محدوده قلابن) است و تردد از محورهای جایگزین سوادکوه (فیروزکوه) و کندوان امکان‌پذیر خواهد بود.

کد مطلب 6104978
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها