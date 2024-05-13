خالد رحمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر از رهاسازی ۱۱۵ میلیون متر مکعب آب سد مهاباد به پیکره دریاچه ارومیه خبر داد و افزود: وضعیت ذخیره آب سد مهاباد به لطف بارش‌های اخیر در وضعیت مطلوب قرار دارد اما ذخایر منابع آب زیرزمینی به جهت برداشت‌های بی رویه همچنان با کمبود مواجه است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ورودی آب به دریاچه سد ۲۰ مترمکعب در ثانیه است اضافه کرد: هم اکنون حجم آب ذخیره شده پشت مخزن سد مهاباد به ۱۷۴ میلیون مترمکعب رسیده است.

مدیر امور آب مهاباد گفت: سال گذشته در این ایام حجم آب ذخیره شده در داخل این سد ۱۵۳ میلیون مترمکعب بود و در مجموع ۱۰ میلیون مترمکعب آب برای احیای دریاچه ارومیه رهاسازی شده بود که امسال این مقدار افزایش چشمگیری داشته است.

رحمانی همچنین با اشاره به برنامه ابلاغی طرح تعادل بخشی و ابلاغ و انسداد «چاه‌های غیرمجاز حفاری شده در منابع ملی» و «حریم چاه‌های آب شرب روستایی» بر همکاری گسترده مراجع قضائی و عوامل انتظامی و همچنین هماهنگی کامل با ادارات منابع طبیعی و آب و فاضلاب تاکید کرد.