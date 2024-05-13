آئین نامه جدید کسب و کارهای تخصصی حوزه بنادر و دریانوردی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مهرابی صبح دوشنبه در نشست با شرکت‌های کارگزار ترابری دریایی با قدردانی از فعالان عرصه‌های دریایی و بندری استان بوشهر گفت: آئین نامه جدید کسب و کارهای تخصصی حوزه بنادر و دریانوردی بر اساس نظرات دریافتی از کارگزاران و فعالان این حوزه و با هدف پاسخگویی شایسته به نیازهای جامعه هدف تدوین شده است.

رئیس امور کارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر و دریانوردی افزود: با ابلاغ قانون تسهیل محیط کسب و کار مجوزهای کلیه سازمان‌های دولتی برای پیدا کردن قابلیت اجرایی باید در مراجع مختلف به تصویب برسد.

وی ادامه داد: بر همین اساس آئین نامه جدید کسب و کارهای تخصصی حوزه بنادر و دریانوردی اسفندماه سال گذشته در هیأت مقررات زدایی مصوب شده و در حال بارگذاری در درگاه ملی است.

مهرابی افزود: نخستین تغییر شکل گرفته در آئین نامه جدید کسب و کارهای تخصصی حوزه بنادر و دریانوردی تسهیل در فرایند اخذ مجوز برای شرکت‌های حوزه سازمان بنادر و دریانوردی است.

وی عنوان کرد: در بندر بوشهر یک سری مجوزها مانند خدمات فنی و پشتیبانی کانتینر، بارشماری، تدارکات کشتی و غواصی تک عددی است که باید برای توسعه آن اهتمام لازم صورت گیرد.

مهرابی اظهار کرد: با این وجود در حوزه سوخت رسانی بندر بوشهر شمار مجوزها در مقایسه با سایر بنادر کشور مطلوب و پررنگ است که این مهم باید در سایر حوزه‌ها نیز شکل بگیرد.