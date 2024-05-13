رفع تصرف از اراضی ملی در آق قلا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید مارزلو ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی آق قلا پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی موفق به کشف یک فقره تصرف غیرمجاز اراضی ملی در این شهرستان شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مراجع قضائی و در بررسی‌های تخصصی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی مشخص شد، متهم حدود ۲۹۵ متر مربع از اراضی ملی را به صورت غیرمجاز تصرف کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان آق قلا با بیان اینکه برابر اعلام کارشناسان ارزش زمین مورد نظر، هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: در این پرونده یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.