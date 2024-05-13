اجرای محدودیت ترافیکی در محور اهواز به خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت راههای استان اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: به دلیل عملیات تخریب و ایجاد آبراه در کیلومتر ۱۸ تا ۲۰ محور اهواز- خرمشهر، این محور از ۲۴ لغایت ۲۶ اردیبهشت ماه از ساعت ۶ صبح الی ۲۱ با محدودیت ترافیکی همراه است.
در این اطلاعیه آمده است: در محور یاد شده جریان ترافیک در یک خط و با کنترل توسط پلیس راه استان صورت میپذیرد لذا از کاربران جادهای درخواست شود در مقطع مذکور به راهنماییهای راهداران و هدایت پلیس راه استان توجه نمایند.
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