اجرای پویش «لبخند مادری» در البرز به مناسبت هفته جمعیت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی میرغفاری ضمن تبریک دهه کرامت به تشریح برنامه‌های بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) استان البرز در هفته جمعیت پرداخت و گفت: برپایی خیمه‌های ایران جوان با مشارکت کنشگران و گروه‌های مردمی در پنج نقطه از استان یکی از برنامه‌ای این ستاد در هفته جمعیت است.

وی هدف از برپایی این خیمه‌ها را ترویج فرزندآوری عنوان کرد و ادامه داد: فراخوان تولیدات هنری و رسانه‌ای در زمینه‌های طراحی پوستر، کاریکاتور، فیلم کوتاه و موشن نیز از جمله اقدامات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) است که با مشارکت حوزه هنری البرز و با در نظر گرفتن جوایز ویژه برای نفرات برتر در حال اجراست.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان البرز از برگزاری پویش لبخند مادری با هدف تجلیل از خانواده‌های خوش جمعیت و مثبت پنج به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های ستاد در این هفته خبر داد و بیان کرد: اقدامات انجام شده توسط ستاد اجرایی در زمینه حمایت از فرزندآوری و جمعیت تاکنون به شرح ذیل است:

۱- اهدای ۳۷۵ بسته لبخند مادری به خانواده‌های دارای سه فرزند به بالا

۲- اهدای ۳۱۶ فقره تسهیلات ایران جوان (شامل کارت هدیه، سپرده بلند مدت و وام قرض الحسنه) به زوج‌های جامعه هدف که از سال ۱۴۰۱ تاکنون صاحب فرزند سوم به بعد شده‌اند.

۳- اهدای ۲۳ فقره بسته حمایتی (شامل بسته لبخند مادری، کارت هدیه و ۶ ماه پوشک مصرفی نوزادان) به خانواده‌هایی که از سال ۱۴٠۱ تاکنون صاحب فرزندان چندقلو شده‌اند.

۴- اهدای ۱۲٠ بسته پوشک بهینه پارچه‌ای به خانواده‌های دارای بیش از سه فرزند.

۵- حمایت از درمان زوج‌های نابارور از طریق اعطای ۲۴۶ فقره تسهیلات بانکی قرض الحسنه درمان ناباروری.

۶- اهدای ۲۸ تندیس، لوح و کارت هدیه به خانواده‌های دارای ۴ فرزند در قالب طرح ملی شکوه مادری.

۷- برپایی خیمه‌های ایران جوان در راستای توسعه و تحکیم ارتباطات شبکه ای بنیاد برکت با مشارکت گروه‌های جهادی

۸- جانمایی یک مرکز جهت احداث باشگاه تخصصی مادر و کودک (مثبت ۵).