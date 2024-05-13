توجه به تعالی بانوان رشد و بقای خانواده را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم شکری پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای مشورتی بانوان که در ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان البرز برگزار شد، گفت: دهه کرامت یکی از بهترین ایام به منظور تبیین جایگاه خانواده و تلاش برای تعالی آن است.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان البرز مطرح کرد: بانوان در جبهه‌های مختلف فرهنگی و معرفتی به ویژه در عرصه خانواده نقش ممتازی دارند و توجه به تعالی آنان رشد و بقای خانواده را به دنبال دارد.

به گفته وی، ویژه برنامه‌های دهه کرامت به مناسبت گرامیداشت ایام میلاد حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و حضرت معصومه (س) با هدف تقویت جایگاه خانواده و نقش خواهر و برادری برنامه ریزی شده که بیشترین رویکرد آن بسط و گسترش معرفتی دینی است.

حجت الاسلام شکری با اشاره به اهمیت برنامه ریزی هدفمند و منسجم برای تعالی نقش خانواده بیان کرد: برنامه‌های فرهنگی با رویکرد هم اندیشی و هم افزایی ویژه دهه کرامت از جمله اقداماتی است که در قالب‌های مختلف ویژه بچه‌های مسجد انجام می‌شود.

وی رویداد معنوی دهه کرامت را یکی از مهمترین برنامه‌های فرهنگی نام برد و توضیح داد: اجتماع بزرگ امام رضایی‌ها با هدف تجلی بخشی به ولایتمداری و ولایت محوری از جمله برنامه‌های پیش رو است که در روز جمعه ۲۸ اردیبهشت در ورزشگاه انقلاب برگزار می‌شود.

ثبت برنامه‌ها و اخبار در سامانه بچه‌های مسجد از جمله برنامه‌های محوری است که مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد البرز به آن اشاره کرد و افزود: طرح تقدیر از کانون‌های برتر که در کانون رواق برنامه‌های خود را ثبت کنند و ارزیابی کانون در پنجمین رویداد فهما انجام می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت آذین بندی مساجد، برگزاری مسابقات کتابخوانی، تولید و اجرای آثار هنری همانند سرود، فیلم، نمایش، ادبی، تجسمی و … با موضوع امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) بر ضرورت هم اندیشی و هم افزایی مدیر کانون‌های مساجد و امام مسجد برای بهتر برپا شدن برنامه‌ها تأکید کرد.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان البرز گفت: هر یک از ایام دهه کرامت به نام خاصی نامگذاری شده که انتظار می‌رود متناسب با هر روز پربرکت از این ایام ویژه برنامه محوری با هدف تبیین فرهنگ کرامت اجرا شود.