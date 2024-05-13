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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۵۳

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد:

۸۰ روستای شهرستان مشهد از تنش آبی دور شدند

۸۰ روستای شهرستان مشهد از تنش آبی دور شدند

مشهد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: با اقدامات آب و فاضلاب مشهد در ۳ سال گذشته ۸۰ روستای شهرستان مشهد از تنش آبی دور شدند.

حسین اسماعیلیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۹۹ که مقرر شد شرکت آب و فاضلاب مشهد روستاهای این شهرستان را تحت پوشش خود قرار دهد، تعداد ۱۴۰ روستا با تنش آبی مواجه بود و علیرغم اینکه ۴ سال خشکسالی شدید پیاپی می‌توانست شرایط را برای تأمین آب روستاهای شهرستان مشهد خیلی بحرانی‌تر از آنچه که هست نماید اما با انجام یکسری از اقدامات جهادی و برنامه ریزی های دقیق و مستمر صورت گرفته، نه تنها بر تعداد روستاهای مواجه با تنش آبی افزوده نشد بلکه با کاهش بیش از ۶۰ درصدی این روستاها در حالا حاضر تعداد آنها به کمتر از ۶۰ روستا کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد افزود: اصلاح و توسعه حدود ۷۱ کیلومتر شبکه توزیع آب و حفر و لایروبی بیش از ۴۹ حلقه چاه در حوزه روستاها و فقط در سال گذشته و ساماندهی انشعابات غیر مجاز به صورت مستمر و ساخت ۲۸ مخزن ذخیره آب طی سه سال را بخشی از اقدامات انجام شده در خصوص آبرسانی و رفع تنش آبی روستاها است.

وی افزود: در واقع تعداد ۸۰ روستا در شهرستان مشهد از وضعیت تنش آبی دور شده است.

کد مطلب 6105146

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    نظرات

    • کوروش IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
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      خسته نباشید. بارندگی خوب داشتیم یه خورده مشکل کم ابی حل شد مثل سیل افغانستان یه مقدار سیلاب به ایران امد مسئولین روزنامه جمهوری تیتر کردن حق ابه گرفتیم

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