تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار به راه آهن زاهدان - مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، خیراله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، راه آهن زاهدان - مشهد را یکی از مهمترین اولویت‌های ریلی کشور اعلام کرد و گفت: با توجه به تاکید رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی برای تسریع در عملیات اجرایی این مسیر ریلی، در حال حاضر تمامی قطعات این پروژه به طول ۹۰۰ کیلومتر فعال و کارگاه‌ها تجهیز شده و پیمانکاران عملیات اجرایی را آغاز کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی از اختصاص یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار از محل تهاتر نفت به این پروژه خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت این مسیر ریلی در توسعه ترانزیت شرق کشور با اتصال به بندر مهم چابهار به زودی یک‌هزار میلیارد تومان دیگر نیز از محل تهاتر نفت به پروژه اختصاص می‌یابد.

وی رسیدگی به آخرین وضعیت عملیات اجرایی راه آهن بیرجند-یونسی را مهمترین بخش این جلسه دانست و گفت: در حال حاضر تمامی قطعات در استان خراسان جنوبی به مناقصه رفته است، قراردادها مبادله شده و تجهیز کارگاه‌ها انجام شده است.

خادمی ساخت راه آهن بیرجند-یونسی را موجب اتصال مرکز استان خراسان جنوبی به شبکه ریلی اعلام کرد و گفت: راه آهن زاهدان-مشهد یکی از مهمترین کریدورهای ریلی کشور است که قابلیت ترانزیت سالانه ۷.۸ میلیون تن کالا به کشورهای منطقه اوراسیا از طریق بندر چابهار را فراهم می‌کند و توسعه همه جانبه شرق کشور را به همراه دارد.