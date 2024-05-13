نخستین لکوموتیو مپ ۳۰ شرکت مپنا رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین لکوموتیو «مپ ۳۰» شرکت مپنا که نمونه داخلی‌سازی شده لکوموتیو آلستوم است و برای حمل بار کارایی دارد، با توان ۴۰۰۰ اسب بخار و با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد.

سید میعاد صالحی، مدیرعامل راه‌آهن در این مراسم، گفت: در مراسمی حضور داریم که حاصل دست‌رنج، زحمات مهندسان و متخصصان ایرانی به بار نشسته است. مسیری که تاکنون طی شده غرورانگیز است.

وی ادامه داد: حدود ۱۰ سال قبل تجربه همکاری مشترک لکوموتیوهای ایران سفیر یا زیمنس بین راه‌آهن، مپنا و شرکت زیمنس رقم خورد و بعد از آن قرارداد «آراُاُ ۵۰ لکوموتیو آلستوم» و سپس تولید لکوموتیو «مپ ۲۴» این شرکت را به جایی رسانده که لکوموتیو «مپ ۳۰» را طراحی و تولید کند.

صالحی در ادامه توضیح داد: کیفیت تولیدات جدید لکوموتیوهای «مپ ۲۴» به نسبت تولیدات گذشته افزایش یافته و این تجربه می‌تواند کمک بسیاری به پروژه مپ ۳۰ باشد تا سریع‌تر به قابلیت اطمینان بالا دست یابد و سرعت تولید بالاتر رود.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: تنها ۵ همت به راه‌آهن برای همه طرح‌های زیرساختی و ناوگانی اختصاص پیدا کرده که به هیچ وجه کفاف هزینه‌های ریلی را نمی‌دهد.

وی افزود: ۱۴۰ همت برای واردات بنزین و گازوئیل در بودجه سال جاری اختصاص داده شده که در خودروهای سواری دود می‌شود و بیش از ۲۰ هزار کشته جاده‌ای برجای می‌گذارد.

صالحی خاطرنشان کرد: اگر تنها ۱۰ همت به راه‌آهن اختصاص می‌یافت می‌توانستیم بیش از ۱۵ همت در مصرف سوخت صرفه‌جویی داشته باشیم.

وی ادامه داد: با اجازه از رهبر انقلاب مبلغ ۱۰ میلیارد دلار از طریق تهاتر نفت برای توسعه زیرساخت و ناوگان ریلی اختصاص یافت که بخش اول آن اسفند سال گذشته واریز شد و به خرید قطعات برای نوسازی ناوگان اختصاص پیدا کرد.