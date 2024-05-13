  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۳۷

جانشین فرمانده انتظامی کاشمر اعلام کرد؛

سرقت ۷ دستگاه موتورسیکلت توسط متهم ۵۵ ساله در کاشمر

سرقت ۷ دستگاه موتورسیکلت توسط متهم ۵۵ ساله در کاشمر

کاشمر- جانشین فرمانده انتظامی کاشمر از کشف ۷ دستگاه موتور سیکلت سرقتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی رضایی با اشاره به وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در مناطق مختلف شهرستان کاشمر اظهار کرد: کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند که مأموران پلیس آگاهی پس از انجام تحقیقات میدانی و با استفاده از دوربین‌های مداربسته یکی از ساختمان‌های مشرف به محل سرقت، موفق شدند متهم را شناسایی و وی را در حال پرسه زنی در یکی از خیابان‌های شهر کاشمر دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر افزود: متهم ۵۵ ساله در بازجویی‌های علمی پلیس و مواجهه با مستندات غیر قابل انکار پلیس به ۷ فقره سرقت موتورسیکلت از سطح شهرستان کاشمر و انتقال آنها به یکی از شهرهای دیگر استان و فروش به یک مالخر اعتراف کرد.

وی بیان کرد: مأموران پلیس آگاهی با اخذ نیابت قضائی به همراه متهم دستگیر شده به محل نگهداری موتورسیکلت‌های مسروقه عزیمت و در یک اقدام ضربتی موفق شدند ۷ دستگاه موتورسیکلت سرقتی را از مخفیگاه متهم کشف و به همراه مالخر اموال مسروقه به شهرستان کاشمر انتقال دهند.

رضایی در پایان از شهروندان خواست به منظور پیشگیری از سرقت موتورسیکلت، آن را به تجهیزات ضد سرقت مجهز کرده و حتی المقدور در پارکینگ‌های دارای نگهبان پارک کنند.

کد مطلب 6105197

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها