سرقت ۷ دستگاه موتورسیکلت توسط متهم ۵۵ ساله در کاشمر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی رضایی با اشاره به وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در مناطق مختلف شهرستان کاشمر اظهار کرد: کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند که مأموران پلیس آگاهی پس از انجام تحقیقات میدانی و با استفاده از دوربین‌های مداربسته یکی از ساختمان‌های مشرف به محل سرقت، موفق شدند متهم را شناسایی و وی را در حال پرسه زنی در یکی از خیابان‌های شهر کاشمر دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر افزود: متهم ۵۵ ساله در بازجویی‌های علمی پلیس و مواجهه با مستندات غیر قابل انکار پلیس به ۷ فقره سرقت موتورسیکلت از سطح شهرستان کاشمر و انتقال آنها به یکی از شهرهای دیگر استان و فروش به یک مالخر اعتراف کرد.

وی بیان کرد: مأموران پلیس آگاهی با اخذ نیابت قضائی به همراه متهم دستگیر شده به محل نگهداری موتورسیکلت‌های مسروقه عزیمت و در یک اقدام ضربتی موفق شدند ۷ دستگاه موتورسیکلت سرقتی را از مخفیگاه متهم کشف و به همراه مالخر اموال مسروقه به شهرستان کاشمر انتقال دهند.

رضایی در پایان از شهروندان خواست به منظور پیشگیری از سرقت موتورسیکلت، آن را به تجهیزات ضد سرقت مجهز کرده و حتی المقدور در پارکینگ‌های دارای نگهبان پارک کنند.