به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی ظهر دوشنبه در همایش شهرداران استان، اظهار داشت: گاهی برای انجام ندادن کاری، هزار بهانه وجود دارد، اما برای انجام دادن همان کار، یک بهانه کافی است و آن خدمت به مردم و باز کردن گره‌ی از کار مردم است.

وی ادامه داد: قوانین و بخشنامه‌ها برای خدمت به مردم و رشد و پیشرفت جامعه است نه رفع مسئولیت و اگر قرار باشد که با جابجا کردن چند قانون و بخشنامه کار مردم را به تأخیر بیندازیم این اسمش مدیریت نیست.

رحمتی افزود: مدیر کسی است که نفع و مصلحت مردم را تشخیص دهد و براساس آن عمل کند، ولو اینکه به نفع خودش نباشد و اگر غیر از این بود، نیازی به وجود مدیر نبود، چون یک ربات هوش مصنوعی هم می‌تواند قوانین و مقررات را بالا و پایین کند.

وی اظهار داشت: قابل قبول نیست که بعد از دو سه سال، نهضت ملی مسکن به خاطر رفع مسئولیت چند نفر یا چند دستگاه اجرایی معطل بماند و بهانه این باشد که قانون اجازه کاری را به ما نمی‌دهد؛ همان قانونی که به شما اجازه نمی‌دهد، همان قانون می‌گوید باید هر سال یک میلیون واحد مسکن ساخته شود.

رحمتی گفت: اگر قرار باشد با استناد به قوانین و بخشنامه‌ها، کار مردم را به تأخیر بیندازیم در نهایت چه کسی ضرر می‌کند؟

استاندار آذربایجان شرقی خطاب به شهرداران، تاکید کرد: امسال، سال آخر فعالیت شوراها و شهرداران منتخب آنهاست و مردم منتظرند که نتیجه کار شما را ببینند؛ بنابراین شاخص عملکرد شما از این پس باید این باشد؛ هر کاری که به نفع مردم است انجام دهید و هر کاری به نفع مردم نیست انجام ندهید.

وی در ادامه بر رعایت انضباط مالی و شفافیت در عملکرد شهرداری‌ها تاکید کرد و گفت: نظام ارزیابی شهرداری‌های استان به زودی اجرایی می‌شود و انتظار دارم که شهرداران با دقت نسبت به حسابرسی، احتیاط در مسائل مالی، پاسخ‌گویی بهنگام به مردم و انتشار گزارش‌های مالی اقدام کنند.

رحمتی با اشاره به پرداخت ۳,۵۰۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌های استان از محل مالیات بر ارزش افزوده، گفت: اداره کل امور مالیاتی به صورت ماهانه گزارش پرداخت منابع مالیاتی به حساب شهرداری‌های استان را منتشر کند و شهرداری‌ها هم گزارش هزینه‌کرد این منابع را به مردم اعلام کنند.

استاندار آذربایجان شرقی درخصوص نهضت ملی مسکن هم گفت: همه ما باید در استان دست به دست هم دهیم و شهرداران هم باید در این زمینه فعال‌تر شوند؛ گاهی به خاطر مسائل جزئی، مانع ایجاد می‌شود، در حالی که ما نسبت به اجرای این طرح تعهد داریم و باید تمام توان خود را در این زمینه به کار بگیریم تا بتوانیم خبرهای خوشی را به مردم بدهیم.

وی با بیان اینکه شهرداران نسبت به نوسازی بافت‌های فرسوده در قالب نهضت ملی مسکن اهتمام جدی داشته باشند، افزود: کارهای خوبی در این زمینه انجام شده، اما با وضعیت مطلوب فاصله بسیار زیادی داریم؛ بافت‌های فرسوده چه در پیشبرد نهضت ملی مسکن، چه در استحکام‌بخشی و زیباسازی شهرها و چه در جبران ناترازی سرانه‌ها در اولویت هستند و توجه به این موضوع در ارزیابی شهرداران هم جزو شاخص‌های اصلی خواهد بود.

رحمتی با اشاره به برگزاری نمایشگاه سرمایه‌گذاری توسط شهرداری تبریز، این رویداد را فرصت خوبی برای معرفی ظرفیت‌های شهری و جذب سرمایه‌گذار دانست و از تمام شهرداران استان خواست حداقل یک بسته سرمایه‌گذاری در این نمایشگاه ارائه کنند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تبریک دهه کرامت، گفت: ما هر چه داریم به برکت اهل بیت و امام رضا (ع) است و امیدوارم شهرداران در این دهه کار شایانی برای نشر معارف رضوی انجام دهند و با هماهنگی سازمان‌های فرهنگی، اجرای برنامه‌های بانشاط با حضور خانواده‌ها را برنامه‌ریزی کنند.