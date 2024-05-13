۱۸ مرغداری راکد به چرخه تولید استان قزوین بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر حمیدرضا عزتی اظهار کرد: در سال گذشته هجده واحد راکد و نیمه فعال مرغداری در این استان به چرخه تولید بازگشتند شدند.
وی با بیان اینکه فعال سازی این واحدها در افزایش تولید مؤثر است افزود: در حال حاضر ۲۹۰ واحد مرغداری فعال در استان در امر تولید مرغ فعالیت دارند.
وی بیان کرد: در سال گذشته یک هزار و ۶۶۵ فقره جوجهریزی به ظرفیت ۴۳ میلیون و ۷۵۰ هزار قطعه در واحدهای پرورش مرغ این استان انجام شده است.
به گفته وی؛ بهطور متوسط در سال گذشته هر واحد فعال مرغداری ۴/۳ بار جوجه ریزی انجام دادهاند که نسبت به سال ۱۴۰۱ این میزان رشد ۴۰ درصدی را نشان میدهد.
عزتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان تولید گوشت مرغ از ۶۲ هزار تن به ۸۰ هزار تن رسیده که این رشد ۲۹ درصدی بر اساس سیاستهای کلان کشور در جهت تولید مرغ سایز است.
وی با بیان اینکه افزایش فعالیت زنجیرههای تولید مرغ نقش بسزایی در رشد تولید دارد افزود: ۱۰۸ واحد از ۲۹۰ واحد فعال مرغداری در استان در قالب زنجیره فعالیت دارند.
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