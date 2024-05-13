وزش باد در استان مرکزی شدت می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مرادی گفت: مطابق بررسی‌ها به دلیل تداوم فعالیت سامانه بارشی طی امروز در برخی ساعات رگبار پراکنده باران و رعد و برق و وزش باد شدید در استان پیش بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین این سامانه فردا سه شنبه موجب وزش باد شدید و در مناطق شمال استان احتمال رگبار باران خواهد شد.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی گفت: عمده فعالیت این سامانه طی این مدت بویژه در ساعات بعد از ظهر به صورت وزش باد شدید خواهد بود به طوری که سرعت باد لحظه‌ای، در برخی مناطق از ۸۰ کیلومتر بر ساعت فراتر خواهد رفت.

مرادی بیان کرد: روز چهارشنبه و پنجشنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.

وی گفت: سامانه ناپایدار دیگری از اواخر هفته وارد کشورمی شود که طی روز جمعه در استان مرکزی موجب وزش باد شدید و احتمال رگبار پراکنده باران در برخی مناطق استان خواهد شد.