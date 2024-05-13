اجرای طرح تولید نان کامل/ ۴۷۰۰ نانوایی در مازندران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد ظهر دوشنبه در همایش آرد کامل ضمن تشکر از عوامل برگزاری آن، تجمیع دیدگاه‌های مدیران استان برای اجرای طرح تولید آرد کامل و نان کامل را یک موفقیت خواند و اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی در اجرای هر برنامه اقتصادی خصوصاً در بخش امنیت غذایی حلقه‌های به هم پیوسته‌ای هستند که ضرورت دارد هر یک از حلقه‌های ماقبل تکالیف و وظایف خود را به نحو مطلوبی انجام دهند.

وفایی نژاد تصریح کرد: یکی از اساسی‌ترین برنامه‌ها در تأمین امنیت غذایی برای حفظ سلامت جامعه و کاهش بیماری‌ها اجرای سیاست‌های دولت در راستای تولید آرد کامل و نان کامل است و مجموعه شرکت بازرگانی دولتی و ادارات کل غله استان‌ها در کنار سایر دستگاه‌ها خود را موظف به پیگیری اهداف اجرای این طرح می‌دانند.

وی با بیان اینکه سالانه حدود ۴۸۰ هزار تن گندم در استان مازندران مصرف می‌شود اظهار کرد: سال گذشته با تولید و خرید تضمینی ۱۱۸ هزار تن گندم سال موفقی را پشت سر گذاشتیم، اما سالانه حدود ۴۰۰ هزار تن گندم می‌بایست از طریق مبادی مختلف و استان‌های دیگر و یا کشورهای حاشیه دریای خزر وارد استان شود.

وفایی نژاد افزود: برای تأمین و تولید آرد مطلوب و نان ماکول می‌بایست این گندم‌های متنوع وارده و گندم تولیدی در استان با میزان مناسبی اختلاط و یک گندم متوسط و یکنواخت برای سراسر استان تأمین گردد.

مدیرکل غله مازندران تصریح کرد: هشتاد درصد از نانوایی‌های استان مازندران بربری پز هستند و آرد این نانوایی‌ها لزوماً می‌بایستی دارای ویژگی‌های خاصی از لحاظ گلوتن و اندیکس باشد تا نان ماکولی برای شهروندان عزیز تولید شود که با توجه به تنوع گندم‌های وارده، این امر دشوار در حال انجام می‌باشد

وی با توجه به اینکه دولت برای رفاه شهروندان، تأمین امنیت غذایی و حمایت از سبد معیشتی خانوار در استان مازندران هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه را به یکی از کالاهای استراتژیک یعنی نان اختصاص داده است، اظهار کرد: امروز اختلاف قیمت تمام شده آرد برای دولت و قیمتی که آرد تحویل نانوایان می‌گردد تقریباً ۳۰ برابر است و این برای زیاده طلبان و سوداگرانی که به دنبال انحراف نان هستند وسوسه گر است.

مدیرکل غله مازندران افزود: نگاه و سیاست دولت بر این است که علیرغم همه تهدیدها، انحراف‌ها و فرصت طلبی‌های موجود، حمایت از سبد معیشت خانوار و تأمین کالاهای استراتژیک همچون نان حفظ شود.

وفایی نژاد با اشاره به اینکه در صورت فراهم نبودن مقدمات اجرای طرح تولید نان کامل در سیاست‌های کلان اقتصادی، اجرای این طرح با چالش روبرو خواهد شد، اظهار کرد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان می‌بایست قیمت تمام شده آرد کامل را اعلام کند تا با توجه به آن قیمت نان کامل در استان مازندران تعیین شود.

وی با تاکید بر اینکه طرح تولید نان کامل برای ارتقای سلامت جامعه باید گام به گام اجرایی شود، تصریح کرد: برای فعالان اقتصادی از کارخانه تولید آرد گرفته تا نانوا مسیر حرکت می‌بایست روشن و مشخص باشد تا انگیزه لازم برای آنها فراهم گردد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران آموزش خبازان برای مهارت استفاده از آرد کامل و آگاهی رسانی به شهروندان در خصوص فواید استفاده از نان تولید شده با آرد کامل و ایجاد اعتماد متقابل بین خبازان و شهروندان را گامی مهم در جهت پیاده سازی این طرح برشمرد و گفت: همه باید تلاش کنند تا فرهنگ صحیح تولید و مصرف نان کامل در جامعه نهادینه شود.

وفایی نژاد با اشاره به اینکه در استان مازندران با حدود ۴۷۰۰ نانوایی، ۱۳۰۰ واحد از آن نان تخت شامل لواش، تافتون و سنگک می پزند، اظهار کرد: با توجه به اینکه نان بربری دارای ویژگی‌های خاصی است که برای اجرای این طرح با چالش‌هایی روبرو خواهد شد، از نان‌های تخت به عنوان الگوهای نان کامل استفاده خواهد شد.

وی در پایان ضمن تشکر از همه نانوایان، کارخانجات تولید آرد و دستگاه‌های اجرایی که تلاش مضاعف می‌کنند تا این نعمت و برکت الهی در سفره همه اقشار استفاده شود، افزود: در بحث اصلاح ساختار آرد و نان در کشور، استان مازندران جزو چند استان برتر است.