بذرپاش: شرکت کشتیرانی مشترک ایران و هند تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی امروز در آئین امضای قرارداد تجهیز و بهره‌برداری از پایانه‌های کانتینری و کالای عمومی بندر شهید بهشتی چابهار، با بیان اینکه پس‌از مذاکرات نخست وزیر جمهوری هند با رئیس جمهور ایران موضوع تکمیل کلان پروژه ایران راه در دستور کار قرار گرفت، گفت: در راستای تکمیل کریدور پروژه‌های شمال - جنوب و ترانزیت به کشورهای منطقه پروژه‌های متعدد دیگری در دستور کار دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و پیش‌از این گفته بودیم که ایران سرزمین فرصت‌های ترانزیتی و لجستیکی است که برای بالفعل کردن این ظرفیت‌ها قطعاً تلاش خواهیم کرد.

بذرپاش تاکید کرد: در جلسات پیشین، تکرار کردیم که ایران سرزمین ارزان، امن و سریع برای ترانزیت به غرب آسیا است.

وی افزود: ترانزیت ایران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، رشد ۵۸ درصد را ثبت کرد و برای امسال هم رشد بیش‌از ۵۰ درصدی را پیش‌بینی کرده ایم که این گواه اهتمام دولت در این مسیر است؛ همچنین در نشست سه جانبه ایران، هند و روسیه که به میزبانی ایران پارسال برگزار، نقشه پروژه ایران راه تقدیم آنها شد.

بذرپاش در ادامه تصریح کرد: قراردادی که امروز به امضا رسید گواه این اهتمام است که چابهار نقطه کانونی توسعه ترانزیت ایران خواهد بود و با بهره بردار قطعه ریلی چابهار - زاهدان که تا پایان امسال انجام می‌شود به ارزش این قرارداد اضافه خواهد کرد. همچنین توسعه راه‌های مواصلاتی، جاده‌ای و مسیر دریایی و فرودگاهی از دیگر برنامه‌های ایران در این منطقه است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: نسبت به این قرارداد خرسندیم و البته به کشور هند اعتماد کامل داشته و این کشور یکی از کشورهای اقتصادی دنیا می‌دانیم. با توافق امروز توسعه روابط در دستور کار دولت ایران و هند قرار گرفت و البته این توافق نامه یک جرقه برای شروع توسعه روابط تجاری بین دو کشور خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: دسترسی هند از طریق بندر چابهار شبکه ریلی جاده‌ای ایران به افغانستان و آسیای میانه، ترکیه، آذربایجان، گرجستان و سوریه از مزیت‌های این پروژه برای کشور هند است.

بذرپاش با تاکید بر توسعه ترانزیت‌های ایران گفت: قطعاً مذاکرات بعدی با کشور هند موضوع توسعه ترانزیت‌های ایران خواهد بود. همچنین شرکت کشتیرانی مشترک ایران و هند ایجاد می‌شود.