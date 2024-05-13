به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه در نشستی مشورتی در فدراسیون روسیه (مجلس علیا) اعلام کرد که اگر کشورهای غربی به دنبال حل‌وفصل بحران اوکراین هستند، روسیه نیز آمادگی دارد.

وی دراین‌باره گفت: این حق (کشورهای غربی) آنهاست اگر می‌خواهند جنگ را در میدان نبرد حل‌وفصل کنند.

لاوروف در ادامه گفت: مسکو بارها اعلام کرده که آماده مذاکره برای حل بحران اوکراین است، اما با در نظر گرفتن واقعیت فعلی.

ساعاتی پیش ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین با اذعان به پیشروی نیروهای روسیه در دو منطقه مرزی، گفت که درگیری شدیدی بین نیروهای کی‌یف و مسکو درگرفته است.

تشدید درگیری در این دو منطقه مرزی پس از آن رخ داده که شمار قربانیان حمله اوکراین به یک ساختمان مسکونی در بلگورود روسیه به دست کم ۱۵ نفر افزایش یافته است.

زلنسکی گفت: سربازان اوکراینی به‌رغم کمبود سلاح و نفرات، در تلاشند تا حمله زمینی چشمگیر روسیه را در نزدیکی مرز شرق و شمال شرقی اوکراین عقب برانند و نبردی شدید در جریان است. مقاومت برابر (ارتش روسیه) جریان دارد و نبردهای خشنی در بخش بزرگی از منطقه مرزی ما در جریان است.

تحلیلگران می‌گویند که نیروهای مسکو قصد دارند تا پیش از رسیدن محموله بزرگ کمک نظامی از طرف آمریکا و اروپا به کی‌یف، از ضعف ارتش اوکراین استفاده و تا حد امکان پیشروی بکنند. به گفته کارشناسان نظامی، این بازه، برای مسکو پنجره‌ای باز و فرصتی طلایی و برای کی‌یف دریچه‌ای خطرناک محسوب می‌شود.

وزارت دفاع روسیه دیروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که پنج روستا را در منطقه «خارکیف» واقع در شمال شرق اوکراین به تصرف خود درآورده است. به گفته تحلیلگران، حمله و تصرف خارکیف شاید تلاشی برای ایجاد «منطقه حائل» به منظور محافظت از بلگورود باشد؛ شهری که از آغاز جنگ در فوریه ۲۰۲۲، همواره هدف حملات مرگبار اوکراینی‌ها بوده است.