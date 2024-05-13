صنایع آلاینده در بازسازی ذخایر آبزیان ورود فعالی داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سوری ظهر دوشنبه در جلسه کمیته علمی آمار صید شیلات استان خوزستان تاکید کرد: معیشت جوامع ساحل نشین به دریا گره خورده و این امر سبب شده تا مسئولیت ما در قبال جامعه امروز و نسل‌های آینده دوچندان شود.

وی با بیان اینکه افزایش و کاهش صید به ویژه در گونه‌های خاص سالانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد، افزود: عواملی که زیستگاه‌ها و ذخایر طبیعی آبزیان را تحت تأثیر قرار داده است، تک گزینه‌ای نیستند و صید و بهره برداری از دریا یکی از این عوامل است که به صورت مستقیم باید مدیریت شود و سایر عوامل مانند مرگ‌ومیر طبیعی و غیر طبیعی آبزیان و صنایع آلاینده نیز نقش مؤثری در این زمینه دارند.

سوری با اشاره به اینکه صنایع آلاینده در راستای تعهدات و مسئولیت‌های اجتماعی باید در زمینه بهسازی و بازسازی ذخایر آبزیان ورود فعالی داشته باشند، بیان کرد: اقداماتی از جمله تکثیر بچه ماهیان دریایی و رهاسازی در محیط طبیعی، ایجاد زیستگاه‌های مصنوعی در منابع آبی، جلوگیری از فعالیت‌های مخرب ناشی از ورود پساب و خروجی صنایع به منابع آبی، ایجاد سد در مسیر مهاجرت آبزیان پایش شود.

وی یادآور شد: بخش تحقیقات در تحلیل داده‌ها، مدیریت و بهسازی ذخایر آبزیان می‌تواند کمک مؤثری داشته باشد و مجموعه این اقدامات منجر به صید پایدار از منابع آبزی، بهبود معیشت جامعه صیادی در خوزستان، ارزآوری و صادرات، امنیت غذایی، تأمین پروتئین سالم و با کیفیت در سبد غذایی خانوار می‌شود.