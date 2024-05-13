کیفرخواست متهمان پرونده سرقت مسلحانه بزرگراه صدر صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی دادستان تهران امروز دوشنبه (۲۴ اردیبهشت) در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، از صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده سرقت مسلحانه بزرگراه صدر خبر داد و گفت: از جمله اتهامات موجود در کیفرخواست صادره برای متهمان این پرونده، شرکت در محاربه از طریق بکارگیری سلاح سرد به منظور بردن مال مردم و ایجاد ناامنی در محیط است.

وی همچنین با اشاره به رسیدگی‌های انجام‌شده پیرامون پرونده سرقت در اتوبوس‌های بی‌آرتی پایتخت گفت: پس از انتشار فیلم مربوط به ضرب و جرح یک نفر در اتوبوس‌های بی آر تی تهران، پرونده قضائی این موضوع تشکیل و پس از بررسی‌های صورت گرفته، متهمین این پرونده دستگیر شدند؛ در نهایت روز گذشته کیفرخواست متهمان این پرونده به اتهاماتی از جمله سرقت تعزیری از طریق جیب‌بُری، شرکت در ضرب و جرح عمدی با زنجیر، توهین، مشارکت در تهدید با چاقو و تبانی برای بردن مال غیر و همچنین اخلال در نظم عمومی، صادر شد.