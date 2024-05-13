اهدای ۲۲۵ وسیله سرمایشی به نیازمندان بشاگردی در دهه کرامت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم ابراهیمی در حاشیه مراسم اهدا و توزیع کولرهای گازی بین نیازمندان تحت حمایت این نهاد، اظهار داشت: کمیته امداد با هم افزایی و مشارکت بسیج سازندگی سپاه پاسداران، تعداد ۲۲۵ دستگاه کولر گازی تأمین نموده که هم زمان با آغاز دهه کرامت به خانواده‌های نیازمند تحت حمایت این نهاد در شهرستان بشاگرد که فاقد لوازم سرمایشی بودند، اهدا شد.

ابراهیمی با بیان اینکه ارزش هر دستگاه کولر اهدا شده به نیازمندان ۲۰ میلیون تومان می‌باشد، تصریح کرد: در مجموع مبلغ چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار به منظور تهیه این تعداد کولر گازی تخصیص یافته است که از این میزان اعتبار، مبلغ دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان از محل منابع مالی کمیته امداد و مبلغ دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات بسیج سازندگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هزینه شده است.

این مقام مسؤول ادامه داد: تلاش ما بر این است که برای خدمت رسانی مطلوب‌تر به محرومان و اقشار نیازمند تحت حمایت این نهاد، از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در شهرستان بشاگرد و هم افزایی و همراهی دستگاه‌ها، ارگان‌ها و خیران دلسوز بهره ببریم و خدمات با کیفیت تر و اثربخش تری را به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد ارائه کنیم.