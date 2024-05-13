به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر اظهار داشت: عملکرد دامپزشکی تأثیر بسزایی در سلامت جامعه دارد و فعالیت مؤثر و تعیین کنندهای در سلامت جامعه دارد.
فرماندار دیلم افزود: فعالیتهای چشمگیر این شبکه در خدمت رسانی به شهروندان و مهمانان نوروزی در تعطیلات نوروز قابل تقدیر است.
وی خاطر کرد: هدف ما کمک به این مجموعه تأثیر گذار در سلامت جامعه بوده و هست و در همین راستا تأمین اعتبارات عمرانی و همچنین تأمین اعتبارات لازم در جهت تهیه واکسنهای استراتژیک را در دستور کار قرار دادهایم.
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