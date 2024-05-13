  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۱۵

فرماندار دیلم:

فعالیت های دامپزشکی در دیلم تقویت می‌شود

فعالیت های دامپزشکی در دیلم تقویت می‌شود

بوشهر- فرماندار شهرستان دیلم با بیان اینکه کمک به مجموعه دامپزشکی در راستای سلامت جامعه است، گفت: تأمین اعتبارات عمرانی مورد نیاز در راستای تهیه واکسن‌های استراتژیک در دستور قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر اظهار داشت: عملکرد دامپزشکی تأثیر بسزایی در سلامت جامعه دارد و فعالیت مؤثر و تعیین کننده‌ای در سلامت جامعه دارد.

فرماندار دیلم افزود: فعالیت‌های چشمگیر این شبکه در خدمت رسانی به شهروندان و مهمانان نوروزی در تعطیلات نوروز قابل تقدیر است.

وی خاطر کرد: هدف ما کمک به این مجموعه تأثیر گذار در سلامت جامعه بوده و هست و در همین راستا تأمین اعتبارات عمرانی و همچنین تأمین اعتبارات لازم در جهت تهیه واکسن‌های استراتژیک را در دستور کار قرار داده‌ایم.

کد مطلب 6105409

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها