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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۲۱

فرماندار ساری:

۲ پروژه همزمان با سفر دولت در ساری افتتاح می شود

۲ پروژه همزمان با سفر دولت در ساری افتتاح می شود

ساری- فرماندار ساری گفت: دو پروژه مخزن آبرسانی کرمانی و پارک جنگلی شهید نوبخت با حضور رییس جمهور در دومین سفر استانی افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت بعدازظهر دوشنبه در جلسه ستاد برنامه ریزی سفر دولت در استان مازندران با اشاره به پروژه‌های افتتاحی مخزن آبرسانی باغ کرمانی و پارک جنگلی شهید نوبخت با حضور ریاست جمهور اشاره کرد و در ادامه افزود: به دنبال این سفر فضاسازی محیطی و اطلاع‌رسانی‌های لازم در راستای استقبال از آیت‌الله رئیسی و هیئت همراه در سطح شهرستان انجام‌شده است.

وی با بیان اینکه برای اعتلای آینده کشور و تحقق شعار تغییر، تحول و امید آفرینی و آبادانی به نفع مردم نیازمند ساختن یک نسل باکفایت، فداکار، توسعه خواه، عدالت طلب و پرکار هستیم گفت: تبیین دستاوردهای دولت مردمی در دستور کار رسانه‌های محیطی قرار گرفته است.

فرماندار ساری با بیان اینکه سیاست دولت انقلابی سیزدهم، چشاندن طعم خدمت صادقانه و مخلصانه به مردم است افزود: تحول در خدمت رسانی و کار و تلاش شبانه روزی سرلوحه کار تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی است و همگی در یک جبهه واحد و متحد در جهت نشاط اجتماعی حرکت خواهیم کرد.

محمدعلی نوبخت با اشاره به اینکه یکی دیگر از سیاست‌های دولت مردمی سیزدهم اتمام پروژه‌های نیمه تمام بوده و در شهرستان ساری نیز در این مسیر گام‌های بلندی برداشته است گفت: افتتاح و بهره برداری بیش از ۱۰۰ پروژه از ۳۰۰ پروژه نیمه تمام خود نشان از عزم و همت دولت سیزدهم در شهرستان ساری بر تکمیل پروژه‌های نیمه کاره است.

کد مطلب 6105424

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