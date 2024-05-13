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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۵۱

اعلام جزییات افتتاحیه جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی

اعلام جزییات افتتاحیه جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی

مراسم افتتاحیه نخستین دوره جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی عصر روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره ملی فیلم «اقوام ایرانی»، مراسم افتتاحیه جشنواره ملی فیلم «اقوام ایرانی» شامل بخش‌های مختلفی است که ازجمله آن می‌توان به مراسم نکوداشت زنده‌یاد خسرو سینایی اشاره کرد.

یکی از ویژگی های آثار کارگردان فقید سینمای ایران توجه و تمرکز روی اقوام بود. فیلم‌های مستند همچون «تهران امروز» و «جزیره رنگین» تا فیلم سینمایی «عروس آتش» را شامل این موضوع می‌شود. مراسم افتتاحیه جشنواره ساعت ۱۹:۳۰ روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت در بنیاد ایرانشناسی برگزار می‌شود.

نخستین دوره جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی توسط بنیاد ایران‌شناسی و موسسه فرهنگی هنری فصل هنر با شعار «اقوام، ریشه ایران‌زمین»، ۲۶ تا ۳۰ اردیبهشت‌ در پردیس سینمایی باغ کتاب برگزار می‌شود.

این رویداد سینمایی در بخش‌های رقابتی شامل فیلم‌های بلند سینمایی، فیلم‌های کوتاه داستانی، انیمیشن، مستند، نماهنگ و فیلمنامه منطبق با موضوع جشنواره برگزار می‌شود که گستره‌ زیست‌بوم، آیین‌های فرهنگی و مذهبی، سبک زندگی، آداب و رسوم و سنن اقوام ایرانی، تاریخ اقوام، میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و ظرفیت‌های گردشگری را در برمی‌گیرد.

کد مطلب 6105443
سید امیر شایان حقیقی

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