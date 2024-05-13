صعود جوانان آستارایی به لیگ دسته یک جوانان کشور

فردین عباس زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله پایانی رقابت‌های لیگ مناطق جوانان کشور برگزار شد که رقابت‌های گروه یک این مسابقات به میزبانی آستارا برگزار شد و نماینده فوتبال آستارا به عنوان تیم اول گروه یک جواز حضور در فصل آینده لیگ دسته یک جوانان کشور را به دست آورد.

رئیس هیأت فوتبال آستارا افزود: این رقابت‌ها در گروه یک، با حضور پنج تیم مقاومت (صداقت) آستارا، کوثر نوین راگا تهران، درودگر گنبد، بنادر و دریانوردی انزلی و آرکا تبریز به مدت ۶ روز در ورزشگاه وحدت آستارا برگزار شد.

عباس زاده با بیان اینکه تیم جوانان آستارا با مدیریت فریدون ارژنگی و مربیگری سالار عباس زاده، امین حقده، مهدی پیدا، مهدی افشارنیا، مهدی چنددل، محمد خدری و سجاد لایق زاده در این رقابت‌ها حضور داشت افزود: تیم جوانان آستارا با صدرنشینی در مرحله قبلی این رقابت‌ها در مرحله پایانی حضور یافتند و در این مرحله نیز توانستند در ۴ بازی با ۳ پیروزی و یک تساوی به شایستگی راهی لیگ دسته یک جوانان کشور شوند.

گفتنی است؛ مرحله پایانی رقابت‌های لیگ مناطق جوانان در ۵ گروه ۵ تیمی برگزار و از هر گروه تیم‌های اول مستقیماً به مسابقات لیگ جوانان صعود و تیم‌های دوم سهمیه مراحله اول مسابقات مناطق فصل آتی را کسب می‌کنند و سایر تیم‌ها به مسابقات استانی بازمی گردند.