  1. استانها
  2. گیلان
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۵۳

رییس هیات فوتبال آستارا خبر داد؛ 

صعود جوانان آستارایی به لیگ دسته یک جوانان کشور

صعود جوانان آستارایی به لیگ دسته یک جوانان کشور

آستارا- رییس هیأت فوتبال آستارا از صعود تیم فوتبال جوانان این شهرستان به لیگ دسته یک جوانان کشور خبر داد.

فردین عباس زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله پایانی رقابت‌های لیگ مناطق جوانان کشور برگزار شد که رقابت‌های گروه یک این مسابقات به میزبانی آستارا برگزار شد و نماینده فوتبال آستارا به عنوان تیم اول گروه یک جواز حضور در فصل آینده لیگ دسته یک جوانان کشور را به دست آورد.

رئیس هیأت فوتبال آستارا افزود: این رقابت‌ها در گروه یک، با حضور پنج تیم مقاومت (صداقت) آستارا، کوثر نوین راگا تهران، درودگر گنبد، بنادر و دریانوردی انزلی و آرکا تبریز به مدت ۶ روز در ورزشگاه وحدت آستارا برگزار شد.

عباس زاده با بیان اینکه تیم جوانان آستارا با مدیریت فریدون ارژنگی و مربیگری سالار عباس زاده، امین حقده، مهدی پیدا، مهدی افشارنیا، مهدی چنددل، محمد خدری و سجاد لایق زاده در این رقابت‌ها حضور داشت افزود: تیم جوانان آستارا با صدرنشینی در مرحله قبلی این رقابت‌ها در مرحله پایانی حضور یافتند و در این مرحله نیز توانستند در ۴ بازی با ۳ پیروزی و یک تساوی به شایستگی راهی لیگ دسته یک جوانان کشور شوند.

گفتنی است؛ مرحله پایانی رقابت‌های لیگ مناطق جوانان در ۵ گروه ۵ تیمی برگزار و از هر گروه تیم‌های اول مستقیماً به مسابقات لیگ جوانان صعود و تیم‌های دوم سهمیه مراحله اول مسابقات مناطق فصل آتی را کسب می‌کنند و سایر تیم‌ها به مسابقات استانی بازمی گردند.

کد مطلب 6105463

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها