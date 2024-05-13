به گزارش خبرنگار مهر، سردار قدرت الله کریمیان جانشین فرماندهی سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام صبح دوشنبه در همایش گرامیداشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی که با حضور جمعی از خبرنگاران افتخاری حوزهها و پایگاههای مقاومت بسیج در محل مرکز رفاهی لاله شهر ایلام برگزار شد با اشاره به مؤثر بود عرصه ارتباطات و روابط عمومی، گفت: چنانچه رسانهها با استمرار و پشتکار که عامل موفقیت آنها است در این عرصه بتوانند فعالیت مؤثری داشته باشند، میتواند یک عامل پیش برندگی برای تمام امور باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: به عنوان مثال وقتی مسؤولان ما بدانند که عملکرد آنها در معرض نقد و قضاوت دیگران قرار میگیرد، قطعاً تلاش میکنند که بهترین عملکرد را داشته باشند و این نمونهای از عامل پیش برندگی است.
سردار کریمیان افزود: روابط عمومی میتواند حاشیههای هر سازمان را با مدیریت صحیح خنثی کند، خیلی از سازمانها عملکردی که دارند را به دلیل عدم ارائه مناسب، حاشیههایی را که با عناوین مختلف به سراغ آنها میآید را نمیتوانند مدیریت کنند. اما مجموعههایی که عملکرد خود را رسانهای میکنند و در معرض نقد و قضاوت قرار میدهند با کنار زدن حاشیهها، فعال و پویا خواهند شد.
جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) با بیان اینکه تخصص، زمانشناسی، اشراف اطلاعاتی، اخلاق حسنه، معنویت و صاحب سَبک بودن لازمه کار رسانهای و ارتباطات جمعی است، اظهار کرد: افرادی که در این عرصه فعالیت دارند باید به هنگام و به اندازه کار کنند و همچنین یک فرد رسانهای باید امانتدار خوبی باشد و هیچوقت پیش داوری را سرلوحه کار خود قرار ندهد و تا در موضوعی به اتقان نرسیده است آن را مطرح نکند.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که فرمودند، اگر ما روایت اول را دقیق و صحیح روایت نکنیم، دیگران روایت میکنند و آن طوری که دوست دارند روایت میکنند بیان داشت: امروز رسانهها قدرتمند هستند و میتوانند نگاهها را هر سمتی سوق دهند و رسانهای موفق است که روایت اول را که همان بههنگام بودن و نیازی است که باید انجام بگیرد، دقیق و کامل منتشر کند.
سردار کریمیان خاطرنشان کرد: کار رسانهای بههنگام و اصولی مقید به زمان خاصی نیست و رسانهای موفق است که مخاطبین را از ابهام و سردرگمی رهایی بخشد. و آنها را به یقین برساند، در غیر این صورت ابهام به شایعه مبدل خواهد شد.
جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) اضافه کرد: عملیات روانی رسانهها باید نقش مؤثری علیه دشمن داشته باشند، دشمن با استفاده از شبکههای اطلاعاتی، شبکههای مجازی، سرویسهای اطلاعاتی و … در غالب عملیات روانی علیه ما بسیار فعالیت داشتهاند. و مقابله با این عملیات روانی وظیفه رسانههایی است که با تکنیکهای این مهم آشنایی کامل داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه رسانهها سازنده افکار عمومی هستند اظهار کرد: یکی از بزرگان میگوید که افکار عمومی نیرویی است که بدون گنج و بدون محافظ برای حاکمان یک کشور وضع قانون میکنند. بنابراین میتوان به عظمت قدرت رسانهها پی برد که سازنده افکار عمومی هستند.
سردار کریمیان در ادامه با بیان اینکه روابط عمومی و رسانهها بدون قضاوت جانبدارانه و با ارائه عملکرد مطلوب در شأن نظام اسلامی میتوانند نارضایتیها و فاصله بین مردم و حاکمیت را به حداقل برسانند افزود: یک روابط عمومی خوب باید در پی جریانسازی، ارائه عملکرد و پویا سازی سازمان باشد. یعنی نوع عملکرد یک روابط عمومی باید در روند رو به جلو، چشم انداز و هدف نهاد یا سازمان مربوطه مؤثر باشد.
جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) در پایان بیان داشت: تلفیق علوم جدید با کار رسانهای بسیار مؤثر است و این مهم نیازمند مطالعه روزانه است. چنانچه رسانهای مطالعه نداشته باشد پیشاپیش میدان جنگ نرم را واگذار کرده است.
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