پرداخت ۱۲.۵ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری/ اعطای ۳۵ همت وام مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، مهدی صحابی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی، گفت: از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ مبلغ ۹.۵ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است که این مبالغ نشان دهنده رشد تسهیلات ازدواج به میزان ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: همچنین طی مدت ذکر شده، مبلغ ۳ همت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند به متقاضیان پرداخت شده که نشان دهنده ۱۰ درصد رشد بابت تسهیلات فرزند آوری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خواهد بود؛ همچنین پارسال نیز در مجموع مبلغ ۱۵۸ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۷۷۳ هزار و ۳۳ نفر از متقاضیان پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: همچنین در سال گذشته در مجموع ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری به ۷۴۰ هزار و ۳۸۷ نفر از متقاضیان پرداخت شده است.

این مسؤول بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: از زمان ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در تیرماه سال ۱۴۰۱ تا امروز (۲۴ اردیبهشت)، برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تعداد ۵۱۸.۳۳۵ نفر تشکیل پرونده دادند که از این تعداد، ۴۵۳.۳۴۵ نفر به مبلغ ۳۵ همت تسهیلات مسکن را دریافت کردند.