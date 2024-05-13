به گزارش خبرنگار مهر، زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون انجمن‌های ورزشی از سوی هیات رییسه این فدراسیون به وزارت ورزش و جوانان اعلام شده بود و آنها برای برگزاری این مجمع منتظر تایید وزارت ورزش بودند.

تاریخ پیشنهادی برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون انجمن‌های ورزشی از سوی هیات رییسه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ بود که در نهایت وزارت ورزش با برگزاری این مجمع در تاریخ اعلام شده موافقت کرد.

گفتنی است که نام نویسی از کاندیداهای این مجمع از بهمن ۱۴۰۱ آغاز شد و تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نیز در اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام شد.

برای حضور در این انتخابات ۱۰ نامزد نیز نام نویسی کرده بودند.