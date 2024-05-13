افتخارات دفاع مقدس برای نسل جوان مستندسازی و بازگو شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ابراهیمی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامههای سوم خرداد سالروز گرامیداشت آزاد سازی خرمشهر افزود: رسالت ماست که نسل جوان و نسل آینده را با افتخارات دفاع مقدس آشنا کرده و این مهم را تبیین کنیم که آرامش و امنیت ما مدیون خون شهدایی است که صادقانه از این کشور دفاع کردند.
وی اظهار کرد: ما در هر جایگاهی مدیون خون شهدا هستیم و باید به این موضوع حساس باشیم و نباید خاطرات دوران دفاع مقدس به فراموشی سپرده شود.
ابراهیمی ادامه داد: امروز دشمن با تمام توان و امکانات افتخارات دفاع مقدس را وارونه نشان داده و به ذهن نسل جوان این تفکر غلط را القا میکند که در حق شما ظلم شده و شروع کننده جنگ دشمن نبود بنابراین باید محتواهایی که تولید میشود، غنی بوده و بتواند به این شبهات جواب دهد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه یکی از کارهای اولویت دار در این خصوص اقدامات فرهنگی است، اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که علاوه بر تولید محتوا در رسانهها، کارهای فاخری نیز در فضای مجازی منتشر شده و به شبهه افکنی های دشمنان پاسخ داده شود.
ابراهیمی گفت: باید هنرمندانه دراین مقوله ورود کنیم و دستگاهها و نهادهای متولی پای کار باشند.
وی با بیان اینکه آذربایجان غربی ۱۰۹ شهید در عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر داشته است، افزود: دستگاههای اجرایی استان مکلف هستند در ایام گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر به دیدار خانوادههای این شهدا بروند.
وی اضافه کرد: همچنین تمامی اعضای جلسه، باید بنری با عنوان سوم خرداد نه تنها در محوطه و داخل دستگاه و ارگان خود بلکه در بیرون از آن و به عبارتی در ۶۰ نقطه استان نصب کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی به مردمی سازی برنامهها اشاره کرد و افزود: سعی شود برخی از برنامهها در پارکها برگزار شده و طوری باشد که برنامهها نمود عینی داشته باشند.
وی افزود: با توجه به تقارن دهه کرامت و سالروز آزاد سازی خرمشهر برنامههای شاد و مفرح و برنامههای تلفیقی باید مدنظر اجراکنندگان قرار گیرد.
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