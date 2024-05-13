به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی عصر دوشنبه در دیدار با جمعی از مدیران و دستاندرکاران حج و زیارت استان گیلان به مناسبت هفته حج اظهار کرد: حج مرکز ظهور ارزشهای اسلامی و نشان دادن اقتدار امت اسلامی است؛ قرآن نیز میفرماید مکه مرکز قیام امت اسلامی است و منظور از این قیام، قیام در مسائل مادی و معنوی است.
نماینده ولیفقیه در استان گیلان با اشاره به ثمرات دیدار مسلمانان با یکدیگر در سفر معنوی حج افزود: مسلمانان در سفر حج با دیدن یکدیگر، درک بیشتری نسبت به برادری در امت اسلام پیدا خواهند کرد.
آیتالله فلاحتی با اشاره به آثار فراوان معنوی و اخلاقی حج تصریح کرد: حج موجب سلامتی جسم، بینیازی انسان و اتحاد دنیای اسلام میشود و مسلمانان با دیدن یکدیگر، ابهت و اتحاد اسلام را درک میکنند.
امام جمعه رشت ادامه داد: زائران خانه خدا همواره توجه خاصی به حجاج ایرانی دارند زیرا ایرانِ اسلامی سرزمین معنویتهاست.
وی با تاکید بر ضرورت جدی گرفتن کار فرهنگی در این سفر افزود: برای یک روحانی کاروان، این ۳۰ روز میتواند به اندازه ۳۰ سال کار تبلیغی فرصت ایجاد کند.
نماینده ولیفقیه در استان گیلان ادامه داد: زائران در این سفر مراقبت کنند تا اسیر تبلیغات و ترفندهای رسانهای جنگ نرم نشوند.
آیتالله فلاحتی با یادآوری مسائلی پیرامون مدیریت بحران در حج خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، کسی هنرمند است که شیوهها را بلد باشد.
وی در پایان ضمن بیان توصیههایی به مدیران و دستاندرکاران حج و زیارت گفت: مراقبت از خود را در این سفر معنوی جدی بگیرید و سعی کنید خودتان هم از این سفر معنوی بهرهمند شوید.
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