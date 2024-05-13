برتری ذوب آهن برابر پیکان در نیمه اول با یک گل تماشایی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ذوب آهن و پیکان در هفته بیست و هفتم لیگ برتر، امروز دوشنبه از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه فولادشهر با قضاوت امیر عرب براقی به مصاف هم رفتند که این دیدار در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود میزبان به پایان رسید.

تک گل نیمه اول را فریبرز گرامی (۴۲) برای ذوب آهن به ثمر رساند.

شاگردان محمد ربیعی آخرین باری که در یک بازی لیگ برتر پیروز شدند به دیدار با آلومینیوم بر می‌گردد و در دو بازی اخیر خود برابر نساجی و استقلال نتیجه را واگذار کردند. ذوب آهن در نیم فصل اول شرایط خوبی داشت و جز یکی از مدعیان اصلی کسب سهمیه آسیایی بود اما در نیم فصل دوم نتایج ضعیف این تیم، ذوب آهن را از کورس کسب سهمیه آسیایی دور کرد و حالا آنها برای قرارگیری در جایگاه بهتر در جدول تلاش می‌کنند. دیدار رفت دو تیم با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب ذوب آهن

محسن فروزان، سیدمحمد قریشی، فریبرز گرامی، شایان مصلح، گریگول چاپرادزه، عرفان معصومی، امیرحسین جدی، فردین یوسفی، محسن آذرباد، محمدجواد محمدی، مجید علیاری.

ترکیب پیکان

محمد ناصری، محمد آژیر، امیرحسین صدقی، محمد ستاری، محمدحسین فلاح، دانیال جهانبخش، محمدجواد آزاده، فرشید اسماعیلی، سامان نریمان جهان، حامد پاکدل، علی قربانی.

نیمه اول:

نیمه اول در حالی برگزار شد که هر دو تیم احتیاط را در دستور کار خود قرار داده بودند و در حالی که بازی تا دقایق پایانی با نتیجه تساوی دنبال می‌شد در دقیقه ۴۳ فریبرز گرامی در حالی که در میانه میدان صاحب توپ بود از جلو آمدن دروازه بان پیکان استفاده کرد و با یک شوت دقیق و تماشایی موفق شد ذوب آهن را به گل برساند تا نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به پایان برسد.