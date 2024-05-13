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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۴۹

فرمانده انتظامی استان سمنان:

باند ۶ نفره ماموران قلابی در سمنان دستگیر شدند

باند ۶ نفره ماموران قلابی در سمنان دستگیر شدند

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری باند شش نفره سرقت به عنف تحت عنوان ماموران نیروی انتظامی در سمنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه‌ای بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرمانده انتظامی سمنان از دستگیری باند شش نفره سرقت به عنف در سمنان خبر داد و ابراز کرد: این افراد در لباس نیروی انتظامی سرقت می‌کردند.

وی با بیان اینکه این افراد به عنوان مأموران دولتی و انتظامی سرقت می‌کردند، افزود: این سارقان با داشتن دستبند و افشانه تحت عنوان مأموران نیروی انتظامی، مبارزه با مواد مخدر، اداره برق و گاز و… وارد خانه عمدتاً اتباع خارجی می‌شدند و اقدام به سرقت می‌کردند.

فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری همه افراد این باند خبر داد و ابراز کرد: یک دستگاه خودرو که پلاک سرقتی داشت نیز از این باند کشف و ضبط شده است.

موقوفه‌ای با بیان اینکه ۳۰۰ الی ۴۰۰ گرم هم طلا نیز از این گروه کشف شده است، افزود: تحقیقات از این افراد ادامه دارد.

کد مطلب 6105550

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