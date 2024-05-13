اهدای ۹۱۵ میلیارد تومان برای توسعه خدمات توانبخشی هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست صمیمی جمعی از خیرین با دکتر کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر همزمان با ششمین روز از هفته بزرگداشت هلال احمر در تهران برگزار شد.

این نشست به عنوان برنامه اختصاصی سازمان داوطلبان به مناسبت هفته هلال احمر و با هدف جلب مشارکت خیرین و حامیان همکار با این سازمان برای توسعه خدمات سلامت محور جمعیت با تمرکز بر تقویت زیرساخت‌ها و گسترش کمی و کیفی تجهیزات توانبخشی برگزار گردید.

این مراسم با استقبال و مشارکت بیش از ۲۰۰ خیر و حامی‌شاخص و ممتاز کشور و با حضور رئیس جمعیت هلال احمر، دبیر کل، دستیار ویژه رئیس جمعیت، رئیس حوزه ریاست و معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه، معاون حقوقی و امور استان‌ها، رئیس سازمان داوطلبان، معاون بهداشت، درمان و توانبخشی و جمعی از مدیران عامل و معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان‌ها برگزار شد.

در این مراسم فرامرز بختیاری خیر گیلانی یکصد میلیارد تومان را برای ساخت و تجهیز یک درمانگاه در رضوان شهر اهدا کرد.

همچنین اسدالله رضازاده دیگر خیر گیلانی تعهد کرد در هنگام راه‌اندازی بیمارستان هلال احمر در صومعه سرا، ۸۰۰ میلیارد تومان در بازسازی و خرید تجهیزات بیمارستانی کمک کند.

در این نشست پس از گزارش پیمان پیشگاهی، مدیر کل توانبخشی جمعیت هلال احمر، دیگر حاضرین در مجموع ۱۵ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان برای راه‌اندازی کیلینیک‌های جدید و تجهیز بیشتر ۲۱۰ واحد فعال توانبخشی در سراسر کشور اهدا کردند.

گفتنی‌است تمامی هزینه برگزاری این نشست توسط نمایندگان خیرین داوطلب حاضر در برنامه پرداخت شد.