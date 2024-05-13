حمله پهپادی اوکراین به کورسک/یک نفر کشته و ۳ تَن زخمی شدند+تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، مقامات محلی در کورسک روسیه امروز دوشنبه اعلام کردند که ارتش اوکراین با استفاده از پهپاد به این منطقه حمله کرده است.

به گزارش مقامات محلی، در پی حمله ارتش اوکراین با پهپاد به خودروهایی در منطقه کورسک، یک نفر کشته و ۳ نفر دیگر زخمی شدند.

فرماندار این منطقه با صدور بیانیه ای از اعزام نیروهای امداد و نجات برای کمک به مردم حادثه دیده خبر داد و اعلام کرد که آتش سوزی ایجاد شده بر اثر این حمله به صورت کامل مهار شده است.

تا کنون اخبار و اطلاعات بیشتری در این ارتباط رسانه ای نشده است.

ساعاتی پیش مقامات محلی در منطقه کورسک روسیه اعلام کردند که سامانه‌های پدافند هوایی نیروهای مسلح این کشور بامداد امروز دوشنبه ۸ پهپاد مهاجم اوکراینی را در آسمان این منطقه رهگیری و منهدم کردند.

دیروز یکشنبه نیز «ویاچسلاو گلادکوف» فرماندار منطقه بلگورود اعلام کرد که در نتیجه گلوله‌باران یک ساختمان مسکونی در این منطقه دست‌کم ۱۹ نفر کشته و ده‌ها تن دیگر نیز زخمی شدند.