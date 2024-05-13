به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد پیشکاری عصر دوشنبه در مراسم جشن روز کارگر در مجموعه سیمان کردستان اظهار کرد: کارگران همواره نقش مهمی در پیشرفت کشور بر عهده دارند.

وی افزود: جامعه کارگری در عصر انقلاب در کنار سایر اقشار جامعه همواره حضوری چشمگیر و مهم بر عهده داشتند و از انقلاب اسلامی با جان خود دفاع کردند.

پیشکاری تاکید کرد: بعد از جنگ تحمیلی اگر به پیشرفت و توسعه رسیدیم به همت دستان توانای کارگران بوده است و امروز توسعه پایدار کشور مرهون تلاش ما کران و کارفرمایان است.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب فرمودند که کارگران ستوان فقرات جامعه هستند و در واقع پایه و اساس کشور و در تمامی حوزه‌ها ما کران نقش مهمی دارند و سنگر اقتصادی را رها نکردند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان عنوان کرد: امروز نیز کارگران در جنگ اقتصادی توانسته است در مقابل دشمن ایستادگی کند و موجب پیشرفت اقتصاد کشور شود.

وی تاکید کرد: امروز کردستان در مسیر توسعه پایدار قرار دارد و این با حضور کارگران است که اتفاق افتاده است.

پیشکاری بیان کرد: ایران اسلامی امروز با وجود تحریم‌های ظالمانه به پیشرفت‌های خوبی رسیده است و در تولید سیمان در جهان در رتبه ۵۶ قرار داریم و در سایر صنایع نیز پیشرفت‌های خوبی داریم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان اضافه کرد: امروز انقلاب اسلامی فراتر از مرزهای کشور حرف برای گفتن دارند و در تمامی عرصه‌ها که مردم وارد شدن. و ما به پیشرفت دست پیدا کردیم.

وی گفت: رهبر انقلاب نزدیک به ده سال است که به بحث اقتصادی اشاره می‌کنند و به جهش تولید تاکید دارند و این نیازمند تلاش بیشتر است.

پیشکاری ادامه داد: امروز چه بخواهیم و چه نخواهیم جمهوری اسلامی مامن تمام مظلومان است و ما باید با کار جهادی در جهت پیشرفت این کشور گام برداریم.

وی تاکید کرد: امروز اگر نام کردستان به سایر نقاط می‌رود حاصل زحمات کارگران است که این افتخار را برای این دیار حاصل کردند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: بیش از ۷۰ درصد جامعه از مجموعه ایران اسلامی مخاطب ما هستند و در استان کردستان ۲۲۴ هزار نفر مستقیم به حساب تأمین اجتماعی خود بیمه واریز می‌کنند که با احتساب یک همسر و فرزند به بیش از هفتصد هزار نفر می‌رسد.

وی گفت: در جهت صیانت از حقوق کارگران تا کنون بیش از ۱۹ هزار بازرسی در حوزه سلامت و ایمنی انجام گرفته است.

پیشکاری اذعان کرد: در استان کردستان بیش از ۹۲ درصد مردم یارانه را دریافت می‌کنند.