به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و فولاد خوزستان در هفته بیست و هفتم لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه به قضاوت موعود بنیادی فر در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که نیمه اول این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب استقلال:

سیدحسین حسینی، ایمان سلیمی، مهرداد محمدی، زبیرنیک نفس، گوستاو بلانکو، امید حامدی فر، سیدابوالفضل جلالی، میلاد فخرالدینی، رافائل داسیلوا، جلال الدین ماشاریپوف، آرش رضاوند.

ترکیب استقلال در دیدار برابر فولاد

ترکیب فولاد:

شهاب گردان، مجتبی نجاریان، موسی کولی بالی(کارت زرد)، شاهین توکلی، وحید حیدریه، حمید بوحمدان، سینا مریدی، لوکاس کاندیدو، محمد علی نژاد، ساسان انصاری، ابراهیم حصار(کارت زرد).

حضور پرتعداد تماشاگران و تغییر دو پیراهن

شروع بازی با بارش شدید باران همراه بود تا تماشاگران پرتعدادی که به ورزشگاه آمده بودند شرایط مطلوبی روی سکوها نداشته باشند. با این حال هیجان بازی و تشویق های بی امان آنها شرایط را متفاوت کرده بود. قبل از شروع بازی با تصمیم بنیادی فر فولادی ها که قرار بود پیراهن مشکی بر تن کنند رنگ لباس خود را تغییر دادند و قرمزپوش شدند. به دنبال تغییر لباس فولاد نکونام هم که با پیراهن سفید به ورزشگاه آمده بود، پیراهن مشکی پوشید و کنار زمین آمد.

عطش استقلال و آرامش فولاد

شاگردان جواد نکونام که از حضور پرتعداد هواداران انگیزه ویژه ای گرفته بودند دقایق ابتدایی حریف را تحت فشار گذاشتند به گونه ای که تنها سیدحسین حسینی در زمین خودی باقی مانده بود و همه بازیکنان در زمین حریف بودند اما بازیکنان فولاد با آرامش و بدون اشتباه اجازه شکل گیری خطر جدی روی دروازه شان ندادند تا بازی به دقیقه ۳۰ رسید و کمی به تعادل کشیده شد. در این دقایق مهرداد محمدی یک فرصت خوب را از دست داد و ضربه سرش از درون محوطه جریمه را شهاب گردان مهار کرد.

بدون موقعیت خطرناک

هر چند استقلال تلاش زیادی کرد تا در نیمه اول دروازه فولاد را باز کند اما بازیکنان این تیم نتوانستند موقعیت خطرناکی را روی دروازه مهمان جنوبی ایجاد کنند تا دو تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شوند.