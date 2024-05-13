به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی زلفی گل روز دوشنبه در حاشیه برپایی بیست و دومین کنگره بین‌المللی شیمی ایران که در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی احمدآباد مستوفی اسلامشهر برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: در این کنگره در خیلی از موارد با توجه به کار تحقیقاتی که دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا انجام می‌دهند، می‌توانند با اساتید دیگر وارد همکاری علمی شوند و تحقیقات بین رشته‌ای و یا چند رشته‌ای شکل می‌گیرد که موجب ارتقا جایگاه شیمی می‌شود.

زلفی گل در بخش دیگری از سخنان خود به عملیات موفق «وعده صادق» اشاره کرد و افزود: همین وعده صادق که اتفاق افتاد قسمت عمده آن بر عهده شیمی است.

وی اضافه کرد: وقتی قرار است ماهواره‌ای به فضا پرتاب یا موشک و پهپادی ساخته شود، مواد اولیه و قسمت اعظم انرژی آنها بر اساس پایه شیمی بوده و باید تلاش کنیم علوم پایه در کشور جدی گرفته شود، شیمی هرچه بیشتر در کشور ما رشد کند به همان میزان در سایر بخش‌ها هم شاهد پیشرفت خواهیم بود.

زلفی گل سپس به مشکلات برخی دانشجویان برای گذراندن دوره کارورزی اشاره کرد و گفت: حکمی در برنامه هفتم توسعه برای دستورالعمل مهارت محور کردن آموزش باید در وزارت علوم و وزارت بهداشت نوشته شود تا در هیئت دولت مصوب شود.

وی ادامه داد: در وزارت بهداشت، پزشک و دانشجویان به سهولت بالای سر بیمار می‌روند و کارورزی اتفاق می‌افتد اما در وزارت علوم که وزارتخانه‌های نفت، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها، راه و شهرسازی و… دست ما نیست، صنایع خصوصی، شرکت‌های دولتی، پتروشیمی و معادن مختلف دانشجویان ما را به راحتی نمی‌پذیرند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در برنامه توسعه هفتم آورده‌ایم، تا وظیفه‌ای بر دوش وزارت علوم گذاشته شود که در آن دستورالعمل مهارت محور آموزش را بنویسد به گونه‌ای که به صنایع و وزارتخانه‌هایی که دانشجویان ما را می‌پذیرند امتیازی داده شود و منافع صنعت و دانشجو باهم گره بخورد.