برتری نساجی برابر استقلال خوزستان در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال، امروز دوشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ تیم‌های استقلال خوزستان و نساجی در ورزشگاه غدیر اهواز و با قضاوت پیام حیدری به مصاف هم رفتند که این دیدار در نیمه اول با نتیجه ۳ بر صفر به سود نساجی خاتمه یافت.

گل‌های این دیدار در نیمه اول را وحید محمدزاده (۲) و محمدرضا آزادی (۲۱، ۴۳) به ثمر رساندند.

ترکیب استقلال خوزستان:

حسن پورحمیدی، علی هلیچی، محمود مطلق‌زاده، جواد آقایی‌پور، آسو رستم، امیرمحمد محکم‌کار، حسین ساکی، دوستونیک تورسانو، ساویو روبرتو، عثمان اندونگ و محمد آبشک

ترکیب نساجی:

لوآن پولی، وحید محمدزاده، امیرمحمد هوشمند، سعید بیگی، سعید آقایی، منصور باقری، مهرداد عبدی، سیدمحمدرضا حسینی، صابر حردانی، محمدرضا عباسی، محمدرضا آزادی

نیمه اول

دو تیم انتهای جدولی استقلال خوزستان و نساجی در حالی در این دیدار به مصاف هم رفتند که برای افزایش امیدهای خود برای بقا در لیگ برتر به کسب امتیاز در این دیدار نیاز داشتند.

شاگردان ساکت الهامی در نساجی خیلی زود به نتیجه رسیدند و در دقیقه ۲ وحید محمدزاده موفق شد گل نخست را به ثمر برساند.

در دقیقه ۲۱ هم محمدرضا آزادی بود که یک بار دیگر برای نساجی گلزنی کرد تا این بازی را ۲ بر صفر پیش بیفتند.

اما این پایان کار نبود و در دقیقه ۴۰ عثمان اندونگ در نیمه اول مرتکب خطای شدیدی روی دروازه بان حریف شد تا با کارت قرمز داور جریمه شود تا کار برای آبی پوشان سخت‌تر شود.

در دقیقه ۴۳ یک ضربه پنالتی نصیب بازیکنان نساجی شد و محمدرضا آزادی دومین گل خودش و سومین گل نساجی را به ثمر برساند.

نیمه اول این دیدار در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر به پایان رسید.