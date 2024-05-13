به گزارش خبرگزاری مهر، صفر نصرالله‌زاده روز دوشنبه در نشست هماهنگی هفتمین گردهمایی سراسری خیرین آموزش عالی و حامیان علم و فناوری، افزود: سنت حسنه وقف در حوزه علم و فناوری مورد تاکید مبانی نورانی دین و شارع مقدس اسلام است و در ایران اسلامی نیز قدمتی دیرینه دارد، به طوری که ۷۰۰ سال پیش دانشگاهی در تبریز به نام مجتمع علمی ربع رشیدی از طریق وقف بنا نهاده شده است.

وی اظهار کرد: آذربایجان و تبریز بر اساس پیشینه درخشان مذهبی و حضور عناصر فعال از بازرگانان و متمولین خوشنام از گذشته تاکنون در حوزه خیّرین جامعه علمی پیشتاز بوده و کارنامه‌ای بسیار روشن و درخشان داشته است.

نصرالله زاده ادامه داد: نظر به اهمیت کمک خیرین و واقفان در مراکز علمی، از سال ۱۳۹۲ بنیادی برای جمع‌آوری کمک‌های خیرین راه‌اندازی شده است و در همین راستا دانشگاه تبریز میزبان هفتمین گردهمایی سراسری خیرین آموزش عالی و حامیان علم و فناوری از سراسر کشور خواهد بود.

به گفته وی در این همایش بیش از ۴۰ تن از رؤسای دانشگاه‌های کشور، مسئولان وزارت علوم و یکصد نفر از نیکوکاران و خیران آموزش عالی و دانشگاه ساز شرکت خواهند داشت.

نصرالله زاده یادآور شد: در جریان برگزاری این همایش و با حضور خیرین، عملیات اجرایی بلوک‌های سه و چهار خوابگاه ۱۲۰ واحدی متأهلین دانشگاه تبریز در شهرک خاوران و خوابگاه ۶۰۰ واحدی در سایت ساری زمی شروع می‌شود.

به گفته وی گردهمایی سراسری خیرین آموزش عالی و حامیان علم و فناوری روز چهارشنبه برابر با ۲۶ اردیبهشت ماه جاری در دانشگاه تبریز برگزار می‌شود.