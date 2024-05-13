به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علی خاتمی در ستاد برگزاری اربعین حسینی، با بیان اینکه بعد از دفاع مقدس فرصت زیارت اربعین پدیده جدیدی شد، افزود: برخی از علاقمندان در روزهای آخر نسبت به ثبت نام اربعین موفق می‌شوند.

وی با بیان اینکه مشکلات زیادی در این خصوص مطرح است، اظهار داشت: در این زمینه تدابیر لازم اندیشیده شود تا علاقه مندان در موعد مقرر ثبت نام کنند و با مشکل مواجه نشوند.

آیت الله خاتمی اظهار داشت: با وجود برآورد آمار کلی برای اعزام امسال، برخی‌ها تصور می‌کنند بدون ویزا می‌توانند به این سفر معنوی پرشکوه رهسپار شوند که توجیه این موضوع مهم به کار فرهنگی نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه عزیمت برای زیارت امام حسین (ع) غیر از مجاری قانونی خلاف است، تصریح کرد: این افراد به ویژه در فضای مجازی سر و صدای زیادی می‌کنند که این مهم از سوی وزارت کشور نیز باید جدی گرفته شود.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه بروز چنین مسئله‌ای اثر منفی دارد، گفت: کشور مقررات و قوانینی دارد، مرجعیت تصمیم گیری ها مدیریت عالی اجرایی کشور بوده و در استان‌ها نیز چنین است.

آیت الله خاتمی با اشاره به اینکه سفر به زیارت عتبات عالیات باید از مجرای قانونی باشد، تاکید کرد: کسانی که ادعای ولایتمداری دارند و یا به الفبای مدنی معتقد هستند به این موضوع توجه کنند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با تاکید بر اینکه تخلف و بی تفاوتی نسبت به مقررات و قانون نوعی معصیت است، گفت: با تقویت نقاط قوت و رفع ضعف‌ها، خدمتگزاری مطلوب به زائرین مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه متولیان در حوزه اربعین پای کار باشند، خاطرنشان کرد: کسانی که حرمت شکنی و بی قانونی می‌کنند باید توجیه شوند و این موضوع از سوی مسئولان استانی نیز مورد توجه قرار گیرد..