سرای نوآوری دانشگاه آزاد با هدف پاسخگویی به نیازهای روز شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی طهرانچی عصر دوشنبه در حاشیه اجلاسیه سراسری مدیران گروههای آموزشی رشتههای هنر، فرهنگ و ارتباطات که در شیراز برگزار شد در نشست خبری با اصحاب رسانه ابتدا با بیان اینکه ایجاد ساختار جدید جهت پاسخگویی به نیازهای جدی جامعه در برابر تحولات اجتماعی و توسعه فناورانه در دستور کار این دانشگاه قرار دارد، گفت: این ساختار جدید مبتنی بر گروههای علمی و دانشکدههایی موضوع محور تشکیل شده و بر همین اساس دانشکدههای موضوع محوری چون دانشکده فرهنگ و تمدن، دانشکده هنر و رسانه و دانشکده تعلیم و تربیت اسلامی تشکیل شده است.
بحث تجمیع واحدهای شهرستانی دانشگاه آزاد صحت ندارد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی موضوع تجمیع واحدهای دانشگاه آزاد شهرستانهای مختلف کشور را تکذیب کرد و گفت: گاهی رشتهای در شهری ایجاد میشود که مورد استقبال مردم آن شهر واقع نمیشود یا کارایی لازم را در آن شهر ندارد و دست به تغییر سرفصلها و مناسبسازی رشتهها میزنیم اما بحث تجمیع واحدهای شهرستانی دانشگاه آزاد در یک مرکز اساساً صحت ندارد.
وی در خصوص رشتهها و دانشکدههای جدید گفت: فرهنگ و رسانه اگر در فضای علمی به خوبی مورد بحث و بررسی قرار گیرد جامعه را بیمه خواهد کرد و در کنار آن پرورش چندوجهی دانشجویانی که هم دانا باشند و هم توانایی ایجاد تحولات اجتماعی را داشته و دغدغههای معیشتی خود را نیز رفع کنند و بازار کار برایشان ایجاد شود از رسالتهای این دانشگاه است.
طهرانچی خاطرنشان کرد: در همین راستا و با هدف شبکهسازی دانشجویان برای حمایت از ایدههای نواورانه سرای نوآوری را تأسیس کردیم.
اقبال مردم استان فارس به دانشگاه آزاد زیادتر شده است
وی با بیان اینکه در استان فارس دانشگاه آزاد از اقبال خوبی برخوردار است و تعداد دانشجویان استان فارس از ۵۰ هزار نفر به بیش از ۷۰ هزار دانشجو رسیده گفت: این روند ادامه خواهد داشت.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهریه این دانشگاه را عادلانه و متناسب با شرایط معیشتی جامعه دانست و گفت: برای ما تربیت دانشجویان کارآمد و برای دانشجویان کیفیت آموزشی اهمیت دارد.
در بخش رسانه بر خلاف صنایع دفاعی فاقد بازدارندگی هستیم
در ادامه این همایش رئیس دانشکدههای هنر و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی نیز ایده سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی و اصلاح نظام آموزشی، هنری، رسانهای با هدف توانمندسازی هنرمندان و رسانهها را منشأ تحولاتی در آینده کشور برشمرد.
اکبر نصراللهی گفت: درک نادرست یا اندک از دانش مدرن و پیشرفت تکنولوژیهای ارتباطی و بی توجهی به آرایش رسانهای و تغییر در مدل تولید، توزیع و مصرف اطلاعات و نوع کنشگری، نبود کنشگری فعال و اتخاذ رویکردهای سنتی و راهبردهای انفعالی و واکنشی، حبس در نظام آموزشی دهههای قبل، سال قبل با وجود تغییرات گسترده محیطی، پاسخگو نبودن علم به مطالبات دانشجویان، مردم و حاکمیت و ورود دانشجویان فاقد توانمندی به بازار کار و مخاطبگریزی از مهمترین چالشهای بخش رسانه و هنر کشور است.
وی افزود: نداشتن برنامه مخاطب محور و نداشتن توان کافی در تأمین نیازهای مخاطبان، اقناع مخاطب، بازدارندگی، مقابله با جریان تحریف و لشکر رسانهای غرب، وارونگی افکار عمومی، بازی در زمین رسانهای و فرهنگی و هنری دشمن، نداشتن روایت اول و برتر در بسیاری از موضوعات مهم و راهبردی، غلبه مارپیچ سکوت، جریانساز نبودن از دیگر چالشها و مسائل مهم بخش هنری و رسانهای کشور است که افکار عمومی را آسیبپذیر و بیپناه کرده و سبب ریزش مخاطب شده است.
این استاد دانشگاه با مقایسه بخش موشکی و دفاعی کشور با بخش رسانهای گفت: در صنایع دفاعی و نظامی با توجه به نیاز روز به بازدارندگی رسیدهایم اما در رسانه ضعف داریم.
نصراللهی در پایان خاطرنشان کرد: ساخت دانشگاه و دانشکده هنر و رسانه تمدنساز و در تراز انقلاب و بومی سازی و اسلامی سازی نیازمند شناخت مسائل و نیازهای ملی و بینالمللی، پاسخگویی به تحولات ملی و محلی و نقشآفرینی در آنها و پاسخگویی به مطالبات رهبری، حاکمیت و مردم و توانایی شناخت حل مسأله است.
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