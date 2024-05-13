به گزارش خبرنگار مهر فرشید سمیعی پس از پیروزی یک بر صفر استقلال برابر فولاد خوزستان گفت: آبی ها بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتند و توانستیم برنده این بازی باشیم و دوباره صدر جدول را به دست آوردیم.

وی در خصوص بیانیه های پرسپولیس علیه استقلال گفت: آنها به دنبال تخریب استقلال هستند و این بار اول شان هم نیست. در چند روز گذشته بارها رفتارهای غیر قانونی داشتند اما هیچ برخوردی با آنها صورت نگرفته است اما تا کوچکترین اتفاق می افتد همه ناعدالتی ها علیه استقلال رخ می دهد.

وی گفت: بازیکن حریف جلوی اتوبوس، هوادار را می زند، به دیگران توهین می کنند و هر چه می خواهند می گویند اما هیچ اتفاقی نمی افتد. اما زمانی که بازیکنان استقلال کوچکترین حرکتی می کنند همه به دنبال محروم شدن بازیکنان این تیم هستند و این ناعدالتی است. قانون باید برای همه یکسان باشد تا هیچ کس متضرر نشود.

وی در پاسخ به این سوال که وضعیت آتیلا حجازی برای سرپرستی استقلال به کجا رسیده است گفت: در حال انجام کارها هستیم تا هر چه زودتر او به عنوان سرپرست در کنار تیم باشد.

سمیعی در خصوص آخرین بازی استقلال برابر پیکان و اینکه کجا برگزار می شود گفت: متاسفانه برای این هم داستان درست کرده اند. بازی های حذفی شان را در تهران برگزار می کنند و به دنبال این هستند تا هوادارانشان در بازی حاضر باشند اما تا استقلال راجع به هفته آخر صحبت می کند همه شروع به داد و بیداد و اعتراض می کنند. امیدوارم مسئولین در این خصوص عدالت را رعایت کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که پرسپولیسی ها گفته اند استقلال ۱۸ امتیاز از اشتباهات داوری سود برده است گفت: اگر قرار باشد این موضوع را بررسی کنیم باید از اول فصل کارشناسی کنیم و نمی دانم چرا این صحبت ها مرتب انجام می شود و همه می دانند که چه تیمی از داوری سود برده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بهتر است هر کسی در زمین فوتبال نتیجه بگیرد و نباید آنها به دنبال حاشیه سازی برای رقیب باشند بلکه باید خودشان بتوانند نتیجه لازم را به دست بیاورند.