به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی عصر دوشنبه در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال آذربایجان غربی با بیان اینکه مقوله آب از اهمیت بالایی به‌ویژه در استان و حوضه دریاچه ارومیه برخوردار است، گفت: باید جلو برداشت غیرمجاز آب‌های سطحی و زیرزمینی در استان گرفته شود.

وی با بیان اینکه اقدامات خوب و ارزشمندی برای احیا و نجات دریاچه ارومیه انجام شده است، افزود: از زمانی که دبیری ستاد احیا به این استان واگذار شده شاهد اخبار خوبی در این حوزه هستیم ولی وضعیت دریاچه همچنان بحرانی است و با توجه به اینکه امسال بارش‌های مناسبی نسبت به سال‌های قبل صورت گرفته باید به بهترین شکل از این فرصتی بهره‌مند شد.

عتباتی بیان کرد: نباید از تغییر کاربری اراضی کشاورزی غافل شد و حتماً جهاد کشاورزی و امور اراضی با استفاده از ظرفیت و پشتیبانی قضائی از این امر جلوگیری کنند و نباید به سادگی از کنار این موضوعات گذشت.

وی با اشاره به اینکه برداشت‌های غیر مجاز از رودخانه‌های استان کماکان ادامه دارد، گفت: نباید اجازه داد حتی یک قطره آب از رودخانه‌ها به صورت غیرقانونی برداشت و سو استفاده شود بنابراین همه مجموعه‌های متولی پای کار باشند و بخشی از وقت خود را به حضور میدانی و رصد این امر اختصاص دهند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی تاکید کرد: با توجه به وجود ۷۱ هزار چاه غیر مجاز در این استان باید همه احکام مسلوب المنفه کردن چاه‌های غیر مجاز اجرا شوند و در کنار اجرای این احکام مسؤولان قضائی و اجرایی پیوست اقناع سازی را در دستور کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه مصوبات برای اجرا است نه روی کاغذ ماندن، افزود: برای اجرای این مصوبات نیاز به ورودهای به موقع و فرصت شناسی است و در کنار این دستگاه‌های اجرایی، کشاورزان و باغداران را به سمت تغییر الگوی کشت و استفاده از تجهیزات نوین آبیاری که با کمترین میزان آب بیشترین بهره وری را دارند سوق دهند چرا که اگر این اقدامات صورت نپذیرد وضعیت دریاچه ارومیه بدتر می‌شود.

عتباتی با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی وظیفه صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال را دارد، افزود: در حوزه مسائل زیست محیطی که متعلق به قشر، منطقه و نسل خاصی نیست؛ هیچ سهل انگاری و ترک فعلی در این مورد قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: اگرچه موضوعات در مرکز استان دایر و مدار دریاچه ارومیه پیگیری می‌شود ولی شهرستان‌ها هم هرکدام این موضوع مهم را با لحاظ شرایط و وضعیت منطقه و تنش‌های آبی مدنظر قرار داده و اقدامات صیانتی و پیشگیرانه را مدنظر قرار دهند.