بنادر استان بوشهر به تجهیزات مخابراتی ساحلی مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حاجی رضایی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ١۶ دستگاه وی.اچ. اف ساحلی پس از خریداری با هدف تقویت ارتباط شناورها با ایستگاه‌های مخابراتی در بنادر بوشهر، خارگ، دیلم، گناوه، لاور ساحلی، محمد عامری و جمال آباد، دیر و کنگان نصب خواهد شد.

وی بیان کرد: نصب چهار دستگاه رادار جدید نیز در مراکز کنترل مخابرات دریایی بوشهر، خارگ، دیر و عسلویه در دستور کار قرار گرفته است.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: بزودی با نصب رادارهای جدید سطح نظارت‌ها در آب‌های استان به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.

حاجی رضایی ادامه داد: راه‌اندازی مرکز هماهنگی و کنترل اضطرار دریایی در بندر بوشهر نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: در این زمینه تدوین وظایف، تأمین نیروی انسانی، مکان مناسب، ایجاد زیرساخت‌های مخابراتی رادیویی در دست مطالعه است.

حاجی رضایی افزود: با شناسایی نقاط کور رادیویی در آب‌های خلیج‌فارس بویژه در رأس المطاف در آینده نزدیک تجهیزات جدید ارتباطی در بندر محمد عامری (شهرستان تنگستان) و روستای جمال آباد (شهرستان دیر) نصب می‌شود.

وی عنوان کرد: همه ایستگاه‌های مخابراتی مجهز به دستگاه موقعیت یاب خودکار AIS می‌شوند که در این وضعیت تمامی شناورها در آب‌های ساحلی قابل رصد خواهند بود.